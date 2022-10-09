مغني الراب الشهير كاني ويست يرد على الاتهامات بمعاداته للسامية

عاد مغني الراب الأمريكي كاني ويست إلى موقع تويتر، وذلك بعد حظره في موقع انستغرام، وجاء الحظر بعد يوم من مشاركته صورة شاشة لمحادثة نصية مع مغني الراب شون "ديدي" كومز، والتي تظهر أنها تتهمه بأن اليهود يسيطرون عليه.

وغرد ويست في تويتر بعد أن غير اسمه الى "ييه" (ye) ودون "أنا لا يمكنني أن أكون معاديا للسامية لأن السود هم في الواقع يهود، انتم حاولتم اللعب معي وإخفاء في الظلام كل من يعارض أجندتكم"

وكتب ويست في المنشور الذي أدى إلى حظره بأنه سيستخدم كومبس كـ"مثال ليظهر لليهود الذي قالوا ذلك للاتصال بي، إنه لا يمكن لأحد أن يهددني أو أن يؤثر علي" ميتا- الشركة الأم لفيسبوك وانستغرام، أعلنت أن مغني الراب خالف قواعد الشركة وسياستها وأنه تم حذف منشورات من صفحاته. المتحدث باسم الشركة لم بقدم تفاصيل عن المنشورات التي تم حذفها.