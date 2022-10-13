مهرجان عكا السينمائي يعيد الحياة كل سنة بانتظام للمدينة المختلطة

يقام المهرجان في المدينة المختلطة منذ أكثر من 40 عامًا في قاعات القلعة الهوسبيتلارية في قلب عكا القديمة

تتحول مدينة عكا الساحلية كل عام بانتظام، إلى مركز عملاق لفناني المسرح حين يتم الإعلان عن انطلاق مهرجان عكا الدولي للمسرح، خلال عطلة عيد العرش اليهودي/ سوكوت.

يقام مهرجان الأفلام في المدينة المختلطة منذ أكثر من 40 عامًا، ويتخذ موقعه في قاعات القلعة الهوسبيتلارية في قلب عكا القديمة، التي تم شملها على لائحة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في عام 2002.

تقول ليزو أوحايون، مديرة المهرجان: "يمكن للجميع هنا الحصول على منصة، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس. الجميع موجود هنا، وتوفر لهم عكا البيئة اللازمة للتطور".

في حالة مسرحية "اختناق مروري"Traffic Jam"، فقد منحت إدارة المهرجان المبدع شارعًا بأكمل، لتقديم عمله.

ناداف روزيفيتش، الجديد على الساحة المسرحية، كتب مسرحيته وقدمها للعديد من المخرجين دون جدوى حتى تواصل مع منظمي مهرجان عكا. المسرحية هي حدث مسرحي فريد من نوعه تدور أحداثه في الحيز العام، على الطريق، بين وداخل السيارات الموجودة فيه، حيث تشترك الشخصيات والجمهور في نفس الازدحام المروري.

"في هذا العرض المضحك والمثير، تلتصق ثماني شخصيات تحاول الوصول إلى وجهتها، فيما يحوم فوق هذه الشخصيات "سؤال إسرائيلي" الطابع:" لماذا لا نتحرك؟ .

خطرت له فكرة مسرحيته بينما كان عالقًا في زحمة السير بنفسه، متخيلًا قصص الناس في السيارات من حوله.

قال روزيفيتش: "إنها مسرحية تتعامل مع الوقت". "لدينا قصة عن أم مصابة بمرض الزهايمر عالقة في الماضي، قصة عن زوجين يريدان الزواج وهو عالق في الحاضر."

"لقد بحثت عن قصة يمكنني استخدامها لسرد قصة نهاية كل الأوقات، لذلك كان من الواضح لي أنني سأضطر إلى التعامل مع الموت بطريقة ما. هذه القصة كوميديا هادئة، أشبه ما تكون بالكوميديا السوداء ".

خلال المهرجان ، تمتلئ مدينة عكا القديمة بعروض الشوارع لجميع أفراد الأسرة.

قال عبد، أحد الزوار، "أحب عروض الشوارع. يأتي أحد الفنانين ويقدم عرضاً كاملاً للأطفال". "ولكن هناك أيضًا عروض للكبار. يمكن لأي شخص أن يأتي ويستمتع".