العراق يكشف عن حديقة أثرية تحوي نقوشًا ضخمة قديمة

دشنت السلطات الكردية المرحلة الأولى من حديقة أثرية في موقع قناة للري تعود لأكثر من 2700 سنة

دشّنت السلطات في إقليم كردستان العراق، يوم الأحد، في حفل رسمي حضره محافظ دهوك والسفير الإيطالي في العراق ماوريتزيو غريغانتي، المرحلة الأولى من حديقة أثرية في موقع قناة للري تعود لأكثر من 2700 سنة، حفرت على جدرانها منحوتات ضخمة، على ما أفادت وكالات.

وتعود الآثار المكتشفة في موقع فايدة إلى حقبة الملك الآشوري سرجون الثاني (705-721 قبل الميلاد) وابنه سنحاريب الذي خلفه.

وتعدّ حديقة فايدة واحدا من خمسة مواقع سيشملها مشروع الحديقة الأثرية مستقبلا.

وتقتصر زيارة الموقع في الوقت الحالي على السياح الأجانب والباحثين والمختصين فقط، بحسب مدير الآثار والتراث في دهوك، بيكس بريفكاني.

ويضمّ الموقع جنوب دهوك وإلى الشمال من مدينة الموصل، قناة ري بطول عشرة كيلومترات، نحتت على جدرانها 13 منحوتة.

واكتشفت هذه الجداريات في موقع فايدة على مراحل متعددة في السنوات الأخيرة، من خلال عمليات تنقيب قامت بها بعثة مشتركة من علماء آثار إيطاليين من جامعة أوديني ونظرائهم من مديرية آثار وتراث محافظة دهوك في إقليم كردستان.

ويعتقد أن الملك سرجون الثاني أو ابنه سنحاريب هما من أمرا بنحتها.

وتمثّل كل جدارية ملكا آشوريا وهو يقدّم الصلاة للآلهة السبعة الأكثر أهمية عند الآشوريين.

وحكم الملك الأشوري سرجون الثاني في القرن الثامن قبل الميلاد وأسس عاصمته في شمال العراق في سهل نينوى قرب مدينة الموصل.

يشار إلى أن العراق كان مهد الحضارات القديمة التي أنشأت بعض أقدم مدن العالم. بالإضافة إلى الآشوريين، كان العراق ذات يوم موطنًا للسومريين والبابليين، وقدم إحدى الأمثلة البشرية الأولى للكتابة.