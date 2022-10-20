فيلم إسرائيلي يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان أفلام تشيلسي في نيويورك

تمت مشاركة تكريم التصوير السينمائي للفيلم مع فيلم آخر هو "التحول في المسلخ" من ألمانيا وإيران

فاز فيلم "كل الأشياء التي أريد أن أقولها" الإسرائيلي بالجائزة الأولى يوم الأحد في مهرجان تشيلسي السينمائي في مدينة نيويورك.

الفيلم الروائي الذي أخرجه آساف جوردون بالإضافة إلى فوزه بجائزة أفضل فيلم، حصل أيضًا على جائزة أفضل تصوير سينمائي (المصور السينمائي بوعز يهونتان يعكوف) في الدورة العاشرة للحدث، والتي قدمت 151 فيلمًا من 29 دولة.

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تمت مشاركة تكريم التصوير السينمائي للفيلم مع فيلم آخر هو "التحول في المسلخ" (Metamorphosis)من ألمانيا وإيران.

"كل الأشياء التي أردت أن أقولها" بطولة أوهاد كنولر بدور مخرج سينمائي مسن، يواجه أزمة شخصية، ويقرر صنع فيلم عن حدث صادم أثناء خدمته العسكرية. كان ذلك العرض الأول للدراما على الصعيد الدولي.

ساعر إرليخمان كتب السيناريو في أول فيلم روائي لها.

كما عُرض في المهرجان الفيلم الإسرائيلي القصير "فوق جثتي". الفيلم من إخراج ميتال كوهين نافارو، وهو يدور حول شابة يهودية فارسية تخبر والديها بأنها تنوي الزواج من رجل مسلم.

تقاسم الفيلم اللبناني "فرح" جائزة الذكرى العاشرة الخاصة للمهرجان. الفيلم من إخراج كنتون أوكسلي وحسيبة فريحة.