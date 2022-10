فيلم إسرائيلي يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان أفلام تشيلسي في نيويورك

فاز فيلم "كل الأشياء التي أريد أن أقولها" الإسرائيلي بالجائزة الأولى يوم الأحد في مهرجان تشيلسي السينمائي في مدينة نيويورك.

الفيلم الروائي الذي أخرجه آساف جوردون بالإضافة إلى فوزه بجائزة أفضل فيلم، حصل أيضًا على جائزة أفضل تصوير سينمائي (المصور السينمائي بوعز يهونتان يعكوف) في الدورة العاشرة للحدث، والتي قدمت 151 فيلمًا من 29 دولة.