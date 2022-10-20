الدورة الأولى للمهرجان المغربي للموسيقى الأندلسية بالرباط: فنانون مغاربة وإسرائيليون يحيون حفل الافتتاح

بمشاركة شير إفراح وراشيل غالاي، مرفوقين جميعا بالاوركسترا المغربية للموسيقى الأندلسية والمجموعة الإسرائيلية

تحت شعار "الموسيقى الأندلسية نقطة التقاء الثقافات المغربية والإيبيرية واليهودية" أحيى فنانون مغاربة وإسرائيليون، أمس الأربعاء، بمسرح محمد الخامس بالرباط، أولى حفلات الدورة الأولى للمهرجان المغربي للموسيقى الأندلسية التي تنظمها الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية.

وسيشمل برنامج الدورة الأولى للمهرجان المغربي للموسيقى الأندلسية حفلين آخرين تحتضنهما سينما ميغاراما بالدار البيضاء، اليوم الخميس، سيحيي الحفل كل من الفنان مروان حاجي والفنانة فرانسواز أتلان والفنان ادريس برادة وسناء مرحاتي وكالفنان كوكو ديامز مرفوقين بالاوركسترا المغربية للموسيقى الأندلسية بقيادة الفنان ادريس برادة، والمجموعة الإسرائيلية (جيفات واشنطن أكاديمي) بقيادة راشيل غالاي.

أما حفل يوم غد الجمعة، فسيحييه كل من الفنانين عزيز السمساوي وإيمان قندوسي وميغيل أنخيل أوريرو وكافيح سارفاريان، وروبيرت كيزيس ومجموعة كابيلا دي مينيستر بقيادة كارل ماغرانر، إلى جانب أوركسترا الراحل محمد العربي التمسماني بقيادة الفنان محمد أمين الأكرمي، مرفوقة بمجموعة نساء تطوان.

وأحيى فقرات حفل الافتتاح للمهرجان الأول لهذه الدورة التي تنظم تحت شعار "الموسيقى الأندلسية نقطة التقاء الثقافات المغربية والإيبيرية واليهودية"، كل من الفنان عبد الرحيم الصويري والفنان بلال بلهواج، والفنانة شيماء عمران من المغرب، والفنانتين الإسرائيليتان شير إفراح وراشيل غالاي، مرفوقين جميعا بالاوركسترا المغربية للموسيقى الأندلسية والمجموعة الإسرائيلية (جيفات واشنطن أكاديمي) بقيادة المعلم محمد بريول.

وقال رئيسة الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية، فاطمة مبشور، إن "الجمعية اختارت أن تفتتح الموسم الثقافي 2022-2023، بالدورة الأولى للمهرجان المغربي للموسيقى الأندلسية التي تحتفي بالإسهام المهم للثقافات المغربية والإيبيرية واليهودية التي مكن غناها من إبراز وإشعاع الموسيقي الأندلسية عبر قرون"

وأشارت مبشور إلى أن "الجمعية برمجت لذلك عروضا لمجموعة من الأوركسترات الموسيقية والفنانين الذين يحملون مشعل التراث الموسيقي الثقافي الأندلسي، من خلال الاحتفاء بشعراء وفنانين مرموقين من قبيل سامي المغربي وزهرة الفاسية وعبد الصادق شقارة"