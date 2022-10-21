"خيانة للنص والحوار والصوت المحدد سلفا بسناريو العمل المرخص له، لأسباب مشبوهة من طرف المنتج والمخرج"

أعلن المركز السينمائي المنغربي، أمس الخميس، تعليق تأشيرة الاستغلال التجاري والثقافي لفيلم "الزنقة كونتاكت" وطنيا ودوليا، الذي فاز مؤخّراً بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للسينما في طنجة، بسب استعماله موسيقى لمغنية مؤيدة لجبهة البوليساريو.

وذكر المركز السينمائي المغربي في بيان، أنه قرر أيضا "تعليق البطاقة المهنية لمخرج الفيلم المغربي الفرتنسي الجنسية إسماعيل العراقي وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، وتوجيه إنذار لشركة الإنتاج "MON FLEURI PRODUCTION" من أجل تعديل نسخة الفيلم خلال 48 ساعة قصد مطابقتها مع السيناريو الأصلي للعمل الذي نال به الدعم العمومي ورخصة تصويره، تحت طائلة سحب رخصة مزاولة المهنة ورخصة اعتماد تنفيذ الإنتاج للشركة"

وأوضح المركز في بيان أنه قرر إعادة معاينة فيلم (زنقة كونتاكت)، وذلك تفاعلا مع الصحافة الالكترونية الوطنية التي تطرقت لخبر توظيف موسيقى لا تتوافق مع ثوابت الأمة المغربية بشريط سينمائي حاصل على دعم عمومي سنة 2017، ليتضح له أن الفيلم يتضمن "خيانة للنص والحوار والصوت المحدد سلفا بسناريو العمل المرخص له، لأسباب مشبوهة من طرف المنتج والمخرج".

وأشار المركز إلى أن السيناريو الذي تقدمت به شركة الإنتاج أمام لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، سواء قبل الإنتاج أو من أجل نيل الشطر الرابع، لا يتضمن نهائيا أي إشارة لاستعمال موسيقى مريم منت حسان، بل يتضمن فقط بأن العمل سيتم فيه استغلال مقاطع من أغنية سيدي رداد للمغني فاضول، وهي أغنية لا تتضمن أي إساءة لثوابت الأمة المغربية، علما أن لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية تضم بين أعضاءها ممثلا عن الثقافة الصحراوية الحسانية؛

وأوضح المركز أنه تم عرض الفيلم ب 16 قاعة سينمائية ب 6 مدن وشاهده 8000 متفرج ومداخيل بلغت 350.000 درهم خلال الفترة ما بين 8 سبتمبر/ أيلول من عام 2021 و9 أغسطس/آب من عام 2022 دون إثارة أي تعليق أو ملاحظة حول مضمونه السينمائي أو التقني أو الفني.

وأكد المركز السينمائي المغربي أنه يستغل هذه المناسبة من أجل دعوة المنظمات المهنية الجادة لتقديم تصور منطقي لإعادة النظر في منظومة الدعم العمومي للأعمال السينمائية التي تم إرساؤها سنة 2013 وأصبحت متجاوزة فنيا وتقنيا وإداريا.