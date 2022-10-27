إسرائيل: مهرجان سينما الجنوب في مدينة سديروت يحتفي بالسينما المغربية من 6 الى 10 نوفمبر الوشيك

سيجري العرض الأول للأفلام المنجزة ضمن مشروع "تذكر مراكش“، والذي يتناول موضوع ”يهود مراكش بين اليوم والأمس

تحل السينما المغربية ضيفة شرف في مهرجان سينما الجنوب الذي تحتضنه مدينة سديروت بإسرائيل لهذا العام التي تعقد من 6 الى 10نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك وسيتم عرض أفلام للمخرج المغربي هشام العسري بحضوره، وتنظيم ندوة حول السينما المغربية بحضور نقاد وسينمائيين مغاربة.

وسيجري العرض الأول للأفلام المنجزة ضمن مشروع "تذكر مراكش“، والذي يتناول موضوع ”يهود مراكش بين اليوم والأمس“ويتعلق الأمر بخمسة أفلام وثائقية قصيرة بإنتاج مشترك بين مدرسة الفنون السمعية البصرية بسديروت وبرنامج ماهر لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في بنكرير وصندوق جيشر للأفلام المتعددة الثقافات Gesher Multicultural Film Fund.

وستشارك في المهرجان المخرجة سيمون بيتون التي ستقدم فيلمها الجديد "زيارة". كما سيعرف المهرجان عرضا لأول مرة لأفلام قصيرة من المدرسة العليات للفنون البصرية بمراكش بحضور فنسنت ميليلي، مدير المدرسة.كما تشارك في المهرجان المخرجة إيزا جنيني التي ستكون ضيف شرف لتتحدث عن تجربتها كيهودية مغربية صانعة أفلام في قرى وجبال المغرب.

وتقدم هذه الأفلام القصيرة تصورات ووجهات نظر متنوعة حول الطائفة اليهودية في ملاح مراكش، حيث بقي منها قلة قليلة فقط.

وبحسب بيان مهرجان سينما الجنوب، فإن "التركيز على السينما المغربية في المهرجان نابع عن الحنين والشوق. فضمن الأجيال الأخيرة منذ مغادرة اليهود للمغرب، تشكلت فجوة في ذاكرة اليهود المغاربة عن مغربهم، والآن وبالتعاون مع العديد من الكيانات في إسرائيل والمغرب، الخاصة والعامة، بدأت عملية التقويم ويعد مشروع "تذكر مراكش" مساهمة كبيرة في هذه العملية"

وفي السياق يستضيف المهرجان هواة سينما ومختصين على الخصوص من مهرجان الهجرة في أكادير، وسيتم تنظيم جلسة نقاش خاصة عن السينما المغربية المعاصرة يستضيفها الدكتور سمير بلعياشي وقراءات شعرية مع شعراء إسرائيليين من أصل مغربي، يستضيفها الشاعر وعميد مدرسة الفنون السمعية والبصرية بسديروت Sami Shalom Chetrit سامي شالوم شيتريت.