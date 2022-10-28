وفاة أسطورة موسيقى الروك أند رول الأمريكية جيري لي لويس عن عمر ناهز 87 عاما

اشتهر جيري لي لوي، بحضوره القوي على المسرح وأسلوبه الديناميكي على البيانو.

توفي الموسيقار الأمريكي جيري لي لويس، أحد آخر رواد موسيقى الروك أند رول ، عن عمر ناهز 87 عامًا ، حسبما أعلن وكيل أعماله "أسباب طبيعية"، اليوم الجمعة، واشتهر جيري لي لوي، بحضوره القوي على المسرح وأسلوبه الديناميكي على البيانو.

ويعتبر الراحل صديق ومنافس لإلفيس بريسلي، امتدت حياة لويس المهنية لأكثر من نصف قرن وولدت ثروة من القصص الجامحة عن زوجاته العديدة، والهياج في حالة سكر، والخلافات مع الحكومة بشأن الضرائب المتأخرة

ولدد جيري لي لويس في نيويور، في 10 سبتمبر/أيلول من عام2010 بن هايدر - غيتي إيماجز أمريكا الشمالية - غيتي إيماجز عبر وكالة فرانس برس

في عام 1956 ، انطلق لويس في مدينة ممفيس بولاية تينيسي - المدينة الأمريكية الجنوبية المشهورة بمهد الروح والبلوز والروك - للتواصل مع المنتج سام فيليبس في شركة صن ريكوردز ، الذي كان له دور أساسي في صعود بريسلي الفلكي.

واجتمع لويس وبريسلي وجوني كاش مع كارل بيركنز في الاستوديو لحضور جلسة المربى الشهيرة "مليون دولار الرباعية" في ذلك العام ، والتي تم إصدارها لاحقًا للإشادة. صعد لويس إلى الشهرة في العام التالي بأغنيته الناجحة "Whole Lotta Shakin 'Goin' On" - التي صدمت كلماتها الاستفزازية بعض المحطات الإذاعية التي رفضت تشغيلها في البداية.

لا تزال "Great Balls of Fire"واحدة من أكثر الأغاني الفردية مبيعًا في كل العصور ، وكانت أيضًا اسمًا لدراما وثائقية عام 1989 عن لويس الذي قام ببطولته الممثل دينيس كويد.