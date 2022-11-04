قادة دينيون في إسرائيل يوقعون على إعلان القدس بشأن المناخ

"نحتاج إلى تكوين ثقافة وحدة جديدة، تضع في حساباتها أن الأرض جزء منا، وأننا جزء منها"

عقدت دائرة الأديان في وزارة الخارجية، بالتعاون مع مركز الأديان للتنمية المستدامة، أول مؤتمر بين الأديان من نوعه يوم الخميس، بشأن دور القيادة الدينية في التعامل مع تغير المناخ.

كان هدف المؤتمر هو "تشجيع وتمكين المجتمعات الدينية في إسرائيل وحول العالم في محاولة للتخفيف من آثار التغير المناخي الذي يسببه البشر وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة"، وفقًا لبيان صحفي.

عيمانوئيل نحشون، نائب مدير الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية، بدأ المؤتمر بالتشديد على ضرورة توحيد الجميع، بغض النظر عن الدين، لصالح المستقبل.

Ministère des Affaires étrangères d'Israël الموقعون على "إعلان القدس للمناخ" 3 تشرين الثاني 2022

في هذا الحدث ، وقع الزعماء الدينيون على "إعلان القدس بشأن المناخ"، الذي تعهد فيه الموقعون، بمعالجة تحديات تغير المناخ، على وجه السرعة.

ومن بين الموقّعين سفير الفاتيكان في إسرائيل وقبرص، وممثل البهائيين في القدس، وإمام درزي ، وممثل بطريركية الروم الأرثوذكس، والمبجلون من الكنيسة القبطية وبطريركية الروم الأرثوذكس، والعديد من الحاخامات والبطريركية الأرثوذكسية. إضافة إلى المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز الحوار بين الأديان للتنمية المستدامة وآخرون.

وقع الحدث قبل أيام قليلة من افتتاح مؤتمر المناخ COP27، الذي سيعقد في مصر بين 6 و 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

أكد سفير الفاتيكان في إسرائيل، رئيس الأساقفة أدولفو تيتو يلينا، على أهمية التجمع بين الأديان والعمل المشترك لجميع القادة الدينيين في إسرائيل والعالم من أجل العمل المناخي. قال: "نحتاج إلى تكوين ثقافة وحدة جديدة، تضع في حساباتها أن الأرض جزء منا، وأننا جزء منها".

"نحن مرتبطون ببعضنا البعض."