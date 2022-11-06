مصر: مصير "بريتني سبيرز العربية" يحبس أنفاس جمهورها عبر الدول

في يناير ظهرت شيرين عبد الوهاب على خشبة المسرح في الإمارات حليقة الرأس وقالت لجمهورها: اقبلوني هكذا

وضع المطربة الشهيرة شيرين عبد الوهاب في مستشفى تحت الإقامة الجبرية، حتى تتخلص من الإدمان، من قبل عائلتها يذكر المصريين بنضال النجمة الأمريكية بريتني سبيرز ضد والدها الذي تمتع بالوصاية عليها، وخاصة المصير المحفوف بالمخاطر أحيانًا الذي يواجه النساء.

غالبًا ما تتصدر نجمة البوب العربية، البالغة من العمر 42 عامًا، عناوين الصحف: بزواجها ثم طلاقها من المطرب المصري حسام حبيب، ثم الحكم عليها بالسجن ستة أشهر لمزاحها على خشبة المسرح حول نوعية المياه في النيل ثم تبرئتها ..

هذه المرة، أعلن شقيقها محمد عبد الوهاب منتصف أكتوبر/ تشرين الأول أنه اضطر لإجبارها على إعادة التأهيل، دون إعطاء تفاصيل، على غرار ما فعل والد بريتني سبيرز الذي أبقى على ابنته بحكم الوصاية، في المستشفى، بسبب مشاكلها الصحية.

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في يناير/كانون الثاني، ظهرت شيرين عبد الوهاب على خشبة المسرح في الإمارات العربية المتحدة، حليقة الرأس، مثل بريتني سبيرز في عام 2007. "اقبلوني هكذا"، قالت لجمهورها المصاب بالذهول.

"بسبب اختياراتها وشعرها (...) اختطفت عائلتها شيرين عبد الوهاب"، على ما يتهم المدون محمود سالم على فيسبوك الذي دعا إلى إعادة إطلاق كلمة #FreeBritney (أطلقوا سراح بريتني) التي استخدمها المعجبون الذين طالبوا برفع وصاية والدها.

Fethi Belaid / AFP الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في مهرجان قرطاج الدولي بتونس يوم 14 أغسطس 2007.

وقام محامي شيرين في وقت لاحق بإنكار تهمة الخطف المزعوم، فقد سحب محاميها الشكوى التي رفعها ضد أسرتها في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول. وقال ياسر قنتوش لمحطة تلفزيونية إن التقارير الطبية تشير إلى ضرورة دخول شيرين المستشفى.

من المغرب إلى اليمن، عبر البحرين أو السودان، أطلق الفنانون ومستخدمو الإنترنت كلمات رئيسية ورسائل دعم أخرى لشيرين عبد الوهاب، التي تابعوها منذ أكثر من 20 عامًا.

يقول طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة الموسيقيين المصريين "بموهبتها النادرة حملت شعلة الأصوات العظيمة في العالم العربي"، مثل أم كلثوم ووردة وفيروز.

باع ألبومها الأول "فري ميكس 3" عام 2002 للمغني تامر حسني ، أكثر من 20 مليون نسخة.

في جعبة شيرين، سبعة ألبومات وفيلم ومسرحية كوميدية ومقعد قاضي في النسخة العربية من برنامج ذا فويس الغنائي.

بالنسبة للسيد مرتضى من نقابة الموسيقيين "سواء أحببتموها أو كرهتموها" ، فإن اسم شيرين "محفور في كل القلوب". شيرين عبد الوهاب ضحية نجاحها، الكثير من الناس يحسدونها".