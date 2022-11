مصر: مصير "بريتني سبيرز العربية" يحبس أنفاس جمهورها عبر الدول

وضع المطربة الشهيرة شيرين عبد الوهاب في مستشفى تحت الإقامة الجبرية، حتى تتخلص من الإدمان، من قبل عائلتها يذكر المصريين بنضال النجمة الأمريكية بريتني سبيرز ضد والدها الذي تمتع بالوصاية عليها، وخاصة المصير المحفوف بالمخاطر أحيانًا الذي يواجه النساء.

غالبًا ما تتصدر نجمة البوب العربية، البالغة من العمر 42 عامًا، عناوين الصحف: بزواجها ثم طلاقها من المطرب المصري حسام حبيب، ثم الحكم عليها بالسجن ستة أشهر لمزاحها على خشبة المسرح حول نوعية المياه في النيل ثم تبرئتها ..

هذه المرة، أعلن شقيقها محمد عبد الوهاب منتصف أكتوبر/ تشرين الأول أنه اضطر لإجبارها على إعادة التأهيل، دون إعطاء تفاصيل، على غرار ما فعل والد بريتني سبيرز الذي أبقى على ابنته بحكم الوصاية، في المستشفى، بسبب مشاكلها الصحية.