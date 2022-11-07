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أنوار وألعاب نارية في دبي خلال الاحتفالات بعيد ديوالي

AFP

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أضاء الهندوس في إمارة دبي شرفات منازلهم وأطلقوا الالعاب النارية احتفالا بعيد ديوالي في 25 تشرين الأول/اكتوبر 2022
Mumen KHATIB / AFPTV / AFPأضاء الهندوس في إمارة دبي شرفات منازلهم وأطلقوا الالعاب النارية احتفالا بعيد ديوالي في 25 تشرين الأول/اكتوبر 2022

الهنود هم أكبر جالية للمغتربين في الإمارات ويشكّلون حوالي 35 في المئة من السكان البالغ عددهم 10 ملايين نسمة

أضاء الهندوس في إمارة دبي شرفات منازلهم وأطلقوا الألعاب النارية احتفالا بعيد ديوالي، عيد الأنوار الهندوسي الذي يُحتفل به مع حلول فصل الخريف. والهنود هم أكبر جالية للمغتربين في الإمارات العربية المتحدة، ويشكّلون حوالي 35 في المئة من السكان البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.

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تشهد العديد من المناطق حول العالم، ومنها دبي، احتفالات عيد ديوالي (عيد الأنوار)، العيد الأكبر لدى الهندوس والسيخ، على مدى خمسة أيام من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، تزامنا مع موسم جني المحاصيل في فصل الخريف، وبدأ يبتعد عن نمطه التقليدي، بعد أن أضحى يجتذب متابعين ومشاركين من غير الهندوس والسيخ، ممن يسعون للمشاركة في الاحتفالات والاستمتاع بالأفراح التي تواكبه.

ويرجع الأصل في الاحتفال بعيد الديوالي إلى التقاليد الهندوسية العريقة إذ يرمز إلى عودة الإله راما الهندوسي من منفاه في الغابة، وانتصاره على رافانا إله لانكا في هذا اليوم، وفق موقع "الأحداث أنفو".

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