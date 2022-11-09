اكتشاف أول جملة في اللغة الكنعانية منقوشة على مشط من العاج في إسرائيل

دليل مباشر على استخدام الأبجدية في الأنشطة اليومية منذ 3700 عام، علامة بارزة في تاريخ قدرة الإنسان على الكتابة

اكتشف فريق مشترك من الباحثين الإسرائيليين والأمريكيين لأول مرة جملة كاملة باللغة الكنعانية القديمة منقوشة على مشط من العاج الذي تم العثور عليه في موقع تل لخيش الأثري في جنوب إسرائيل يحمل نقشًا "أتمنى أن يقتل هذا الناب [العاجي] قمل الشعر واللحية".

Emil Aladjem منظر جوي لتل لخيش

وتوصل فريق من الجامعة العبرية في القدس وجامعة ادفنتيست الجنوبية في الولايات المتحدة إلى هذا الاكتشاف ، تحت إشراف الأساتذة يوسف جارفينكل ومايكل هاسيل ومارتن كلينجبيل، وتم نشر النتائج التي توصلوا إليها في مجلة القدس لعلم الآثار.

وكشف الباحثون أنه من المحتمل أن يكون تم استيراد عاج الفيل المستخدم في المشط القديم الذي يحتوي على 17 حرفًا كنعانيًا من مصر المجاورة، وهي علامة على أن حتى النخبة في ذلك الوقت كانت تعاني من القمل.

وفي السياق قال الباحث جارفينكل:"هذه هي الجملة الأولى التي يتم العثور عليها في اللغة الكنعانية في إسرائيل. هناك كنعانيون في أوغاريت في سوريا ، لكنهم يكتبون بخط مختلف ، وليس الأبجدية المستخدمة حتى اليوم. المدن الكنعانية مذكورة في الوثائق المصرية ، وحروف العمارنة المكتوبة باللغة الأكادية ، وفي الكتاب المقدس العبري. النقش المشط هو دليل مباشر على استخدام الأبجدية في الأنشطة اليومية منذ حوالي 3700 عام، وهذه علامة بارزة في تاريخ قدرة الإنسان على الكتابة".

كانت اللغات الكنعانية مجموعة من اللغات السامية الشمالية الغربية التي تم التحدث بها في العصور القديمة. السليل الحي الوحيد للكنعانيين هو اللغة العبرية الحديثة، التي أعيد إحياؤها كلغة منطوقة في القرنين التاسع عشر والعشرين وهي اللغة الرسمية لإسرائيل.