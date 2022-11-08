سفير الثقافة والشعوب في "كوب 27"، خيمته جمعت أشخاصاوخصوما من أكثر من 100 دولة
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الشاب النيجيري الذي ينتمي لشعب الطوارق خيمته جمعت كافة المتخاصمين من الجزائر والمغرب ، فلسطينيين وإسرائيليين
هو الحسيني اكشيحو سفير الثقافة حول العالم من دولة النيجر .
في خيمة النيجر في مؤتمر المناخ الدولي -كوب 27 بشرم الشيخ في مصر، استقبل الحسيني أشخاصا من أكثر من 100 دولة تحت شعار "الثقافة تقرب بين الشعوب وتجعل السلام لغتها".
جلسنا في خيمة النيجر وتحدثنا عن دور النيجر في مؤتمر كوب 27 ، مشيرا إلى أن العودة إلى القيم والعادات التي ورثنها عن أجدادنا والتي تعبر عن المحبة تخفف من وطأة وأزمة المناخ العالمية .
شدد الحسيني على أن كـأس الشاي التي يقدمها جمعت بين كافة المتخاصمين ، من الجزائر حتى المغرب ، فلسطينيين مع إسرائيليين
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