الشاب النيجيري الذي ينتمي لشعب الطوارق خيمته جمعت كافة المتخاصمين من الجزائر والمغرب ، فلسطينيين وإسرائيليين

هو الحسيني اكشيحو سفير الثقافة حول العالم من دولة النيجر .

في خيمة النيجر في مؤتمر المناخ الدولي -كوب 27 بشرم الشيخ في مصر، استقبل الحسيني أشخاصا من أكثر من 100 دولة تحت شعار "الثقافة تقرب بين الشعوب وتجعل السلام لغتها".

جلسنا في خيمة النيجر وتحدثنا عن دور النيجر في مؤتمر كوب 27 ، مشيرا إلى أن العودة إلى القيم والعادات التي ورثنها عن أجدادنا والتي تعبر عن المحبة تخفف من وطأة وأزمة المناخ العالمية .

عند دخولك خيمة النيجر ، تشرب الشاي من يدي الحسيني وهذا يدل على عقد المودة والأخوة لمدة أربعين عاما لكل من يحتسي الشاي ، ولذلك يقول الحسيني : الطبيعة هي مفتاح لحل أزمة المناخ.

ينتمي الحسيني إلى بني الطوارق وهم إحدى الشعوب التي تسكن في شمال إفريقيا وهم أحفاد القادة الإسلاميين طارق ين زياد ويوسف بن تشفينت اللذان قادا الجيوش الإسلامية التي دخلت الأندلس ويقول إن "بني الطوارق هم من بثوا تلك القيم في أوروبا".

شدد الحسيني على أن كـأس الشاي التي يقدمها جمعت بين كافة المتخاصمين ، من الجزائر حتى المغرب ، فلسطينيين مع إسرائيليين