هل تصل المسرحية الغنائية الإسرائيلية "كازابلان" إلى المغرب؟

تجري اتصالات حثيثة مؤخرا لعرض المسرحية الغنائية الإسرائيلية الناجحة "كازابلان"، التي تستحضر على وجه الخصوص وصول يهود من شمال إفريقيا إلى إسرائيل في الخمسينيات من القرن الماضي، في المغرب قريباً، وفق النشر الخميس في يديعوت أحرونوت.

وبحسب النشر فقد توجه مدير المسرح القومي الإسرائيلي "هبيمة"، نوعام سيمل، إلى المملكة المغربية، الأربعاء، لبحث إمكانية تنظيم عروض في الرباط.

المغني الشهير إيتاي ليفي، والذي يعمل كعضو لجنة تحكيم برنامج غنائي شهير (النجم القادم)، سيلعب في الدور الرئيسي في الإنتاج القادم من العرض الذي صدر في السبعينيات من القرن الماضي، وسيعاد إصداره في إطار احتفالات الذكرى الـ 75 لاستقلال دولة إسرائيل.

تحكي المسرحية الموسيقية "كازابلان"، المستوحاة من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم والذي كتبه يغآل موسينزون عام 1954، قصة الحب المستحيلة بين كازابلان، الشاب الذي وصل لتوه من المغرب، وراحيل، شابة يهودية أشكنازية.