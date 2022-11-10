بمشاركة 92 ألف مدرسة من مختلف أرجاء الوطن العربي :مدرسة"المختار جازوليت"بالرباط تفوز بلقب"المدرسة المتميزة" في دبي

ستحصل مدرسة"المختار جازوليت" من الرباط لقاء فوزها باللقب على جائزة بقيمة 272،294 دولار ضمن تحدي القراءة

ضمن مبادرة تحدي القراءة العربي بدبي، في دورته السادسة، بمشاركة 92 ألف مدرسة من مختلف أرجاء الوطن العربي، فازت مدرسة "المختار جازوليت" بالرباط بلقب "المدرسة المتميزة" بعد تفوقها في النهائي على مدرستي التربية الأهلية من السعودية، ومدرسة العهد الزاهر الثانوية من البحرين، بفضل تصويت الجمهور واختيار لجنة التحكيم.

واختيرت المدرسة المغربية، أفضل مدرسة بعد خضوع المدارس الثلاث المؤهلة للنهائي لتصويت الجمهور (40 في المئة) و60 في المئة من تصويت لجان التحكيم النهائي لتحديد الفائز.وستحصل المدرسة لقاء فوزها باللقب على جائزة بقيمة 272،294 دولار.

وتهدف مبادرة تحدي القراءة العربي، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس الاماراتي، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل، يرسخ قيم التواصل والتعارف والحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة، ويكر س القراءة والمطالعة والتحصيل العلمي والمعرفي ثقافة يومية في حياة الطلبة، ويحصن اللغة العربية، لتمكين الأجيال الصاعدة بالمعرفة وترسيخ ثقافة القراءة كممارسة يومية لدى النشء والشباب.