لأول مرة منذ 1950:إلغاء تنظيم مسابقة ملكة جمال إسرائيل هذا العام

وتابعت سيلا شارلين،: "توفر هذه المسابقة منصة للمرأة للقيادة والمبادرة وليس بالضرورة التحدث عن الجمال"

قرر منظمي مسابقة ملكة جمال إسرائيل، عدم تنظيمها هذا العام وعدم إرسال أي متسابقة إلى مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في يناير/كانون الثاني المقبل في الولايات المتحدة، وذلك لأول مرة منذ عام 1950، حيث أثار هذا القرار جدلا واسعا بين مؤيدين ومعارضين.

وقالت سيلا شارلين، التي توجت ملكة جمال إسرائيل في عام 2019، لإذاعة 103 إف إم امس، "أعتقد أن المسابقة اليوم توفر الكثير من الفرص لمن يتوج"، وأضافت أن "الفوز في المسابقة مكنها، من أمور أخرى، كإلقاء محاضرات وبدء مجموعة من الجمعيات التي تتعامل مع التعليم المالي للشباب".

وتابعت سيلا شارلين،: "توفر هذه المسابقة منصة للمرأة للقيادة والمبادرة وليس بالضرورة التحدث عن الجمال".

واقترحت شارلين، التي كانت عضوًا في لجنة التحكيم لمسابقة العام الماضي، "كان من الممكن إجراء تغييرات على المسابقة"، مثل إسقاط حدث "ملابس السباحة".

Photo by Olivier Fitoussi/Flash90 المتسابقات في مسابقة ملكة جمال الكون 2021 يستمتعن بيوم في البحر الميت في 1 ديسمبر 2021

وعرفت المسابقة في السنوات الأخيرة، انتقادات واسعة، على أساس أن الحكم على النساء فقط من خلال مظهرهن الجسدي.

استضافت إسرائيل العام الماضي، مسابقة ملكة جمال الكون في مدينة إيلات السياحية الجنوبية، والتي فازت بها ملكة جمال الهند هارناز ساندو.