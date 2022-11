المطربة الإسرائيلية نوعا كيريل تفوز بجائزة أفضل فنان محلي في MTV Europe للمرة الخامسة

استلمت المغنية الإسرائيلية، نوعا كيريل، اليوم الأحد، جائزة "إم تي في أوروبا" لأفضل فنان محلي للمرة الخامسة، بعد فوزها على كا من آنا زاك، وجوناثان ميرغي، وشاهار سول.

وتم إختيار نوعا كيريل، التي حازت سابقا على نفس الجائزة في الأعوام 2017 و 2018 و 2020 و 2021، لتمثيل إسرائيل في حفل توزيع الجوائز 29 الذي يقام هذا الأحد في ألمانيا، حيث وصلت إلى السجادة الحمراء وهي ترتدي سروالًا يحمل صورة كاني ويست، الذي تعرض لانتقادات شديدة مؤخرًا لمواقفه المعادية للسامية والعديد من سلاسله مع نجوم داود، مما يُظهر بوضوح يهوديتها.