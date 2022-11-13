المطربة الإسرائيلية نوعا كيريل تفوز بجائزة أفضل فنان محلي في MTV Europe للمرة الخامسة

نوعا كيريل، "اخترت ارتداء ثوب يحمل رسالة للعالم بأسره، وهو لباس يرمز بوضوح إلى أنني يهودية وإسرائيلية"

استلمت المغنية الإسرائيلية، نوعا كيريل، اليوم الأحد، جائزة "إم تي في أوروبا" لأفضل فنان محلي للمرة الخامسة، بعد فوزها على كا من آنا زاك، وجوناثان ميرغي، وشاهار سول.

وتم إختيار نوعا كيريل، التي حازت سابقا على نفس الجائزة في الأعوام 2017 و 2018 و 2020 و 2021، لتمثيل إسرائيل في حفل توزيع الجوائز 29 الذي يقام هذا الأحد في ألمانيا، حيث وصلت إلى السجادة الحمراء وهي ترتدي سروالًا يحمل صورة كاني ويست، الذي تعرض لانتقادات شديدة مؤخرًا لمواقفه المعادية للسامية والعديد من سلاسله مع نجوم داود، مما يُظهر بوضوح يهوديتها.

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وفي هذا السياق، قالت نوعا كيريل، "اخترت ارتداء ثوب يحمل رسالة للعالم بأسره، وهو لباس يرمز بوضوح إلى أنني يهودية وإسرائيلية لقد رأينا مؤخرًا الكثير من معاداة السامية، لا سيما في ضوء كانيه ويست وتصريحاته. أنا فخورة بكوني فنانة تمثل إسرائيل أمام العالم ".

وأصدرت المغنية الإسرائيلية نوعا كيريل، التي ستمثل إسرائيل في "يوروفيجن" في المملكة المتحدة في عام 2023، أغنية "لاكي"، وهي أغنية جديدة الشهر الماضي بالتعاون مع الثنائي منتج البوب ​​السويدي جوبيل وشركة وارنر ميوزيك الشهيرة.