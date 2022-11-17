الدورة 19 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش تكرم رائدة السينما المغربية فريدة بليزيد

أول امرأة مغربية عملت في مجال الإنتاج السينمائي، وهي السيناريست التي كتبت عددا من الكالسيكيات مثل

تسلمت رائدة السينما المغربية الكاتبة والمخرجة والمنتجة فريدة بليزيد فريدة بليزيد درع تكريم الدورة 19 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش من طرف الفنان المغربي يونس ميكري، وذلك في حفل بهيج احتضنه قصر المؤتمرات في المدينة الحمراء.

وتعد فريدة بنليزيد أول امرأة مغربية عملت في مجال الإنتاج السينمائي، وهي السيناريست التي كتبت عددا من الكالسيكيات مثل “عرائس من قصب”، “باديس”، “البحث عن زوج امرأتي”، وهي كذلك المخرجة التي وقعت على أفلام تناولت موضوعات روحانية، وعالجت مكانة المرأة في المجتمع، والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية، والكشف عن الحقيقة.

Jalal MORCHIDI / AFP كاتبة السيناريو والمنتج ومديرة الإنتاج والروائية والمخرجة المغربية فريدة بن لازيد تتحدث إلى الجمهور بعد تلقيها تكريمًا خلال مهرجان مراكش الدولي للسينما التاسع عشر ، في 16 نوفمبر 2022.

وتعتبر فريدة بليزيد من أهم النساء اللاتي بصمن الساحة السينمائية المغربية، في مشوار فني يمتد لأزيد من 40 سنة، وحافل بالعطاء والنضال في سبيل حقوق المرأة؛ درست الإخراج بالمدرسة العليا للدراسات السينمائية بباريس، وكانت بداياتها الأولى في السينما سنة 1976 كمخرجة لفيلم الجيلالي فرحاتي “جرحة في الحائط”، وبدأت مسارها المهني كمخرجة سنة 1979 بالفيلم القصير “هوية امرأة”

Jalal MORCHIDI / AFP يقدم الممثل يونس ميكري ، كاتبة السيناريو والمنتج ومدير الإنتاج والروائية والمخرجة المغربية فريدة بن لازيد ، خلال مهرجان مراكش الدولي التاسع عشر للسينما ، يوم 16 نوفمبر 2022.

وقالت المكرمة فريدة بليزيد، في تصريح لموقع "هسبريس" المغربي، إن السعادة البالغة تغمرها بتكريمها في حدث دولي وذي إشعاع كبير مثل مهرجان مراكش، متقدمة بالشكر للملك محمد السادس على تأسيسه هذه التظاهرة رغم كل الصعاب.

وكشفت بليزيد، خلال اعتلائها منصة التكريم، أنها تشعر بأنها ولدت من جديد، معربة عن شكرها للأمير مولاي رشيد وكل منظمي المهرجان على دعوتهم لها كل سنة في هذا المهرجان بشكل خاص، لأنه يدعم المخرجين ويعرض أفلاما رائعة ومختارة بامتياز.

ومن جهتها قالت الإعلامية فاطمة الوكيلي، في كلمة على هامش تكريم بليزيد، إن السرور يغمرها وهي تحظى هذا المساء بشرف الحديث عن واحدة من بنات المغرب المشرقات، وأيقونة مغربية تحتل مكانة خاصة في الساحة الثقافية.

وعددت الإعلامية القديرة في حديثها مناقب المكرمة، معبرة عن إعجابها الكبير بشخصيتها الفريدة وبأخلاقها وقوتها، ومضيفة أنها عرفتها فنانة متشبعة بقيم التغيير التي هبت رياحها على العالم في سنوات السبعينيات، وكانت حبلى برهانات الفن الذي يغوص في عمق المجتمع، كما أبانت عن قدرة فائقة في التقاط هموم المرأة.

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