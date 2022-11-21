المغرب: افتتاح معرض ومتحف متنقل للقطع الأثرية للسيرة النبوية بالرباط

يمكن للزوار الاستماع للشرح باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والأردية والفرنسية والتركية والإندونيسية

تحت الرعاية السامية للعاهل المغربي، افتتحت رابطة العالم الإسلامي المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية الأول من نوعه خارج السعودية ليصبح النسخة المتجولة الأولى لمتاحف السيرة النبوية التي تحتضن المدينة المنورة".

المتحف مفتوح 24 ساعة في اليوم للزيارات، حيث يمكن للزوار الاستماع للشرح باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والأردية والفرنسية والتركية والإندونيسية

وقالت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" في بيان،"يضم المعرض والمتحف ثلاثة مكونات رئيسة الأول: المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي تشرف عليه رابطة العالم الإسلامي، والثاني بانوراما الحجرة النبوية الشريفة في العصر الأول ويعمل لأول مرة في التاريخ بتقنيات ثلاثية الأبعاد وتقنيات الواقع الافتراضي".

وأشار البيان إلى أن "الجزء الثالث للمتحف يتكون من معرض صلة المغاربة بالجناب النبوي الشريف الذي تشرف عليه الرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية".ويأتي المعرض والمتحف تتويجا لشراكة استراتيجية بين منظمة "إيسيسكو" ورابطة العالم الإسلامي، والرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية.

وتخطط رابطة العالم الإسلامي لافتتاح متاحف متنقلة في بلدان مختلفة، مما يضمن تزويدها بنفس التكنولوجيا المتطورة مثل المتحف الأصلي في المدينة المنورة، بما في ذلك الواقع الافتراضي والصور ثلاثية الأبعاد لإعادة بناء العديد من الممتلكات الشخصية للنبي محمد.

وكان متحف حياة الرسول محمد والحضارة الإسلامية، قد افتتح في المدينة المنورة عام 2021 والذي يمتد على مساحة تزيد عن 5000 متر مربع، ويستخدم فيه 25 مكانا أكثر التقنيات تقدمًا لوضع الزائر في غمر تام في قلب الساعات العظيمة والإنجازات الرئيسية للحضارة الإسلامية.

وتم تخصيص مساحة واحدة لأسماء الله الحسنى التسعة وتسعين، بينما تعرض مساحة أخرى مجموعة من الكتب وأدوات علم الفلك ومراقبة الأرض التي توضح الدور الرائد لعلماء المسلمين. كما تم تخصيص جناح للطب، وهو تخصص كان المسلمون روادًا فيه أيضًا، وأخيراً تم تخصيص جناح أخير لحياة الأنبياء الآخرين ووصفهم في القرآن.

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