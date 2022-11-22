إسرائيل: إكتشاف عملة معدنية تعود للملك انطوخيوس السادس في منزل تاجر آثار مشتبه به

" تم العثور على أكثر الاكتشافات المثيرة للاهتمام وهي عملة انطوخيوس الرابع".

عُثر اليوم الثلاثاء على عملة قديمة تعود لعهد انطوخيوس السادس، مابين 164 و 169 قبل الميلاد، في منزل تاجر آثار مشتبه به، تم ضبطه متلبسا بجهاز الكشف عن المعادن أثناء التجول في محلية "راموت مناشي" شمال إسرائيل.

وعثرت قوات الأمن الإسرائيلية، في حقيبة المشتبه به على عملات معدنية قديمة وأدوات حفر وأجهزة كشف معادن مختلفة، وذلك بعد تم القبض عليه من طرف وحدة الوقاية من السرقة.

كما تم العثور على العديد من الآثار التي يحتفظ بها المشتبه به البالغ من العمر 33 عامًا، بشكل غير قانوني بعد تفتيش منزله، والتي تشمل رؤوس الأسهم والمجوهرات وأدوات المكياج والأبازيم والأشياء الرصاصية، بالإضافة تم العثور على أكثر الاكتشافات المثيرة للاهتمام وهي عملة انطوخيوس الرابع.

من جهته، ادعى المشتبه به أنه "مهتم بالجيولوجيا وكان يبحث عن بلورات الكوارتز والمعادن "، في حين أكد المفتش في وحدة منع السرقة في سلطة الآثار في المنطقة الشمالية نير ديستلفيلد، أن المشتبه قام "بجمع العملات المعدنية والتحف".

وفي هذا السياق، قال الباحث المتقاعد في المعهد الوطني للصحة والباحث في علم النقود الدكتور داني شيون، إن "أنطيوخس، ملك المملكة السلوقية، كان يُطلق عليه رسميًا اسم" إبيفانيس "- وجه الله، ولكن خلف ظهره أطلق عليه رعاياه اسم - أنطيوخوس الأحمق".

وأضاف الدكتور داني شيون، "كان أنطيوخس السادس معروفًا بالفعل بفرض المراسيم على اليهود وتدمير الهيكل في القدس. وفي عهده أيضًا اندلع تمرد الحشمونائيين".

بدورها ذكرت سلطة الآثار الإسرائيلية، أن "البحث عن الآثار باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن في المواقع التاريخية في إسرائيل وكذلك جمع الآثار محظور بموجب القانون"، مشيرة إلى أن "العقوبة المحددة لارتكاب هذه الجرائم هي السجن ثلاث سنوات"