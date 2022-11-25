المكتبة الوطنية الإسرائيلية تتلقى تبرعا من 7 كتب نادرة تغطي 400 عام من التاريخ

تغطي الكتب السبعة التي كتبها مانح مجهول خلال القرون الخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والعشرين.

تلقت المكتبة الوطنية الإسرائيلية تبرعًا من 7 كتب نادرة تغطي 400 عام من التاريخ، بما في ذلك طبعة 1499 من Poliphile's Dream ، و First Folio بقلم ويليام شكسبير والطبعة الأولى من عمل السيرة الذاتية للورنس العرب، وقالت المؤسسة الإسرائيلية في بيان "نرحب بهذا التبرع الثمين الذي أثرى بشكل كبير مجموعات المكتبة".

وبحسب بيان المكتبة، تغطي الكتب السبعة التي كتبها مانح مجهول خلال القرون الخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والعشرين. لم تكن معظم العناوين موجودة من قبل في مجموعات المكتبة. أقدم كتاب تم تقديمه هو كتاب بعنوان incunabula (كتاب قديم مطبوع) ، Hypnerotomachia Poliphili و Poliphile's Dream، هو عمل خيالي من عصر النهضة، كتبه على ما يبدو راهب اسمه فرانشيسكو كولونا.

ونُشرت الرواية عام 1499 في البندقية وقوبلت بالثناء، على الرغم من تعقيد أسلوب الكتابة واللغة (مزيج من اللاتينية والإيطالية في ذلك الوقت). الكتاب مزود برسوم إيضاحية بالعشرات من النقوش الخشبية الجميلة.

نُشرت الطبعة الأولى من First Folio، التي تحتوي على جميع مسرحيات شكسبير، لأول مرة في عام 1623. وهي واحدة من أهم الأعمال باللغة الإنجليزية كما ادعى المؤرخون وجامعو التحف والعلماء البريطانيون.

من بين الأعمال الحديثة، قاموس صموئيل جونسون للغة الإنجليزية، الذي طُبع عام 1755، وهو أشهر أعمال الضابط والمغامر والمؤلف البريطاني توماس إدوارد لورانس، أعمدة الحكمة السبعة، في نسخته لعام 1926.