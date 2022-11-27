غوغل إسرائيل وفرنسا يكرمان السينمائية الإسرائيلية الراحلة رونيت الكابتس

يُظهر الرسم صورة رونيت كنجمة سينمائية، إلى جانب عملها وراء الكاميرا، فقد كتبت وأخرجت وأنتجت ثلاثية أفلام نقدية

خصص غوغل اليوم عنوانا على محرك البحث يحمل صورة المخرجة والممثلة الإسرائيلية الراحلة رونيت الكابتس بمناسبة عيد ميلادها الثامن والخمسين. رسومات الشعار المبتكرة تحل محل شعار محرك البحث Google لإتاحة الفرصة أمام أي شخص يزور الموقع في إسرائيل وفرنسا طوال، يوم الأحد، للتعرف على رسمة رونيت ويتعرف على عملها ومساهمتها للسينما.

الرسم التوضيحي الذي رسمته الفنانة الإسرائيلية مايا شلايفر، يُظهر صورة رونيت كنجمة سينمائية، إلى جانب عملها الرائد، كانت أيضًا وراء الكاميرا، فقد كتبت وأخرجت وأنتجت ثلاثية أفلام (عبرية) "خذ لك زوجة" "، "الحداد لسبعة أيام" و" الطلاق – محكمة فيفيان أمسالم". ومن بين النساء اللواتي فازت بتكريم دودل في الماضي الفنانة فريدا كالو والمغنيات إيلا فيتزجيرالد وأم كلثوم والعالمة ماري كوري والممثلة أودري هيبورن.

Johanna Afriat رسم الشعار المبتكر تكريماً لرونيت الكابتس

ويفيد موقع والا أنه تم ترشيح رونيت الكابتس لـ 13 من جوائز أوفير وجولدن جلوب وعشرات الجوائز في المهرجانات حول العالم. كما حصلت على وسام جوقة الشرف من الحكومة الفرنسية، وهو أعلى وسام لمساهمتها في الثقافة الفرنسية. في عام 2015، تم تعيينها رئيسة للجنة التحكيم في أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي.

باراك ريغيف، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل في إسرائيل قال: "إن رسومات الشعار المبتكرة التي ننشرها اليوم في إسرائيل وفرنسا هي تذكير بشجاعتها والإرث المهم الذي تركته وراءها كشخصية كتبت وأخرجت ولعبت دورا في نضال النساء من أجل الحرية و المساواة. تهدف رسومات الشعار المبتكرة لدينا إلى تسليط الضوء على الأشخاص غير العاديين، وكذلك إسعاد الناس أثناء زيارتهم لـ Google، وأنا متأكد من أن ملايين الإسرائيليين والفرنسيين سيكونون سعداء بالاحتفال بعيد ميلاد رونيت".