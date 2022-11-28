الموسم الرابع من المسلسل الإسرائيلي "فوضى" على نتفليكس ابتداء من 20 يناير/كانون الثاني من العام الوشيك

بحسب ما نشرته لورا سميت، ابنة جوني هاليداي وناتالي باي الذي يلعب في الموسم الجديد.

بعد طول انتظار للمسلسل الإسرائيلي "فوضى" سيصدر الموسم الرابع من المسلسل الإسرائيلي الشهير "فوضى" ابتداء من 20 يناير/كانون الاثني من العام الوشيك 2023، بحسب ما نشرته لورا سميت، ابنة جوني هاليداي وناتالي باي الذي يلعب في الموسم الجديد.

Instagram / Laura Smet La série Fauda sur Netflix le 20 janvier 2023

وكانت لورا سميت قد نشرت في مارس/آذار المنصرم، على حسابها على "انستغرام": "فخورة بأن أكون في الموسم الرابع لمسلس فوضى "وكتبت في تعليق على صورة لها مع الممثل الذي يلعب دور دورون،ليور راز ، الشخصية الرئيسية في المسلسل.

جدير بالذكر أن شبكة YES في إسرائيل كانت قد بثت مسلس"فوضى" واستقطب النقاد وملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم منذ بثه على نيتفلكس في ديسمبر/كانون الأول من عام 2016. حتى أن New York Times ميزته كواحد من أفضل المسلسلات الأجنبية في هذا العقد.

لقد أصبح أيضًا شعارًا للمعرفة الإسرائيلية من حيث التنسيقات الأصلية التي يعد إنتاجها غير مكلف نسبيًا. يرجع نجاحها بشكل خاص إلى واقعيتها ، حيث كان المؤلفان عضوين سابقين في وحدة مخترقة.

وفي السياق قال آفي إسسخروف الذي أكد أنه استوحى اخداث المسلس من يحيى السنوار، زعيم حماس في قطاع غزة، لخلق الشخصيات الفلسطينية الرئيسية.