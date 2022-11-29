مسرح يافا يحتفي بأعمال رئيسية في الأدب العربي

تهدف المبادرة الجديدة إلى عرض الأعمال العظيمة في الأدب العربي الحديث للإسرائيليين

حظيت مؤلفات من الأدب العربي بالعرض يوم الإثنين، أمام جمهور إسرائيلي في مسرح يافا الذي تحتضنه المدينة، في أول عرض ضمن سلسلة معارض عن مؤلفين عرب مؤثرين.

تهدف المبادرة الجديدة إلى عرض الأعمال العظيمة في الأدب العربي الحديث للإسرائيليين، وتقديم عروض مسرحية وتحليلات لروايات من العالم العربي مترجمة إلى العبرية على أساس أسبوعي، سعيا وراء الهدف المنشود وهو إحلال السلام من خلال الأدب.

دارت ندوة الإثنين حول ربما أحد أشهر المؤلفين المذكورين، المصري علاء الأسواني، الذي كتب أكثر الكتب قراءةً في العالم العربي: "عمارة يعقوبيان". تُرجمت الرواية إلى 25 لغة في جميع أنحاء العالم، وهي معروفة جيدًا في إسرائيل، وفقًا ليوسي يونا، مقدم ومحرر سلسلة "أدب من العالم العربي".

صدر الكتاب في عام 2003، لكنه يتصدى لفترة أوائل التسعينيات، ويرصد تصرفات الشخصيات المختلفة التي كانت تعيش في مبنى يعقوبيان الذي اشتهر في السابق برقيه فيما يقف اليوم متهدما في وسط القاهرة. وهو يقدم نقدًا قاسيًا للمجتمع المصري الذي يدرج العديد من المواضيع الاجتماعية على لائحة الحظر (الطابو) - مثل المثلية الجنسية.

حظرت السلطات المصرية بيع كتب الأسواني بسبب محتواها، رغم أنها لم تصور أبدًا شخصيات سياسية حقيقية.

وقال شمعون شامير، المبعوث الإسرائيلي السابق إلى مصر، "إن أسلوب النقد من خلال الرواية لا يتمثل في إلقاء محاضرات أكاديمية حول المشاكل السياسية، بل في خلق شخصيات خيالية تمثل الوضع".

وأوضح لـ i24NEWS أنه في كتاب الأسواني "جمهورية الحقائق الكاذبة" الذي تم إعداده خلال الربيع العربي 2011، "تمثل شخصية النوع العسكري الفاسد في عهد الرئيس (حسني) مبارك".

تتعرض وقائع "جمهورية الحقائق الكاذبة" و "نادي السيارات" لفترة أواخر الأربعينيات من القرن الماضي في عهد الملك فاروق، ويكملان فسيفساء واسعة من التعقيدات والمشاكل في جميع أنحاء مصر الحديثة. لكن المعجبين بالأسواني يصرون على أن رسالته أعمق بكثير من تلك الأوقات والأماكن. بل إن مواضيع المؤلف العالمي المطروقة في رواياته لها صلة بما يحدث هنا في إسرائيل.

STR / AFP الروائي المصري علاء الأسواني في القاهرة بمصر.

بالنظر إلى ما وراء الأسواني، فإن الهدف من سلسلة اللقاءات هذه هو خلق علاقة أكبر بين إسرائيل والعالم العربي، من خلال الأدب.

أعتقد أنه يجب علينا إتاحة المجال أمام ثقافة مشتركة لمختلف البلدان والشعوب التي تعيش في العالم العربي. قال يونا لـ i24NEWS "أعتقد أن ذلك سيجلب نوعًا من الصداقة الطويلة الأمد".

أو على الأقل، يوفر فرصة للاستمتاع ببعض الأدب الرائع.