مخرج إسرائيلي ينتقد فيلم "ملفات كشمير" ويثير غضبًا شديدًا في الهند

أثار المخرج الإسرائيلي نداف لابيد غضبًا شديدًا في الهند بعد انتقاده فيلم "ملفات كشمير"، الذي وصفه بالدعاية المعادية للمسلمين.

ويروي فيلم "ملفات كشمير"، هجرة مئات الآلاف من الهندوس الهنود من منطقة كشمير، وقصة خيالية لطالب جامعي اكتشف أن والديه من هندوس كشمير قد قُتلا على أيدي "متشددين إسلاميين" وليس في حادث كما أخبره جده.

وأثار الفيلم جدلاً ساخناً على وسائل التواصل الاجتماعي، وبحسب المؤيدون للفيلم فإنه "يسلط الضوء على جزء دموي مهمل من تاريخ كشمير"، لكن منتقديه يقولون إنه "لامبالاة بالحقائق ومعاداة للإسلام".

وفي هذا السياق، قال سفير إسرائيل في نيودلهي ناؤور جيلون، بخصوص تعليق المخرج الإسرائيلي، "كإنسان أشعر بالخجل وأريد أن أعتذر لمضيفينا عن هذه الطريقة السيئة ".