المغرب: المسرح الوطني الإسرائيلي يقدم بالمسرح الوطني محمد الخامس عرضه المسرحي الموسيقي "بستان السفارديم"

هذه التظاهرة تشكل واحدة من المبادرات التي يتكرس من خلالها دور الثقافة في التقريب بين مختلف الطوائف الدينية

قدم المسرح الوطني الإسرائيلي (هبيما)، أمس الأربعاء،( واليوم سيقدم العرض الثاني) بمسرح محمد الخامس بالرباط، عرضه المسرحي الموسيقي "بستان السفارديم" من تأليف الرئيس الخامس لإسرائيل إسحاق نافون( من 19 أبريل/نيسان 1978 إلى 5 مايو/أيار 1983).

قال وزير الشباب والثقافة والتواصل في الحكومة المغربي، محمد مهدي بنسعيد، مرحبا بطاقم المسرح الوطني الإسرائيلي بالمغرب، وأبرز أن "احتضان مسرح محمد الخامس لهذه المسرحية لا يشكل حدثا ثقافيا وحسب، وإنما لحظة لإشاعة السلام الذي ما تزال المعركة من أجله مستمرة"

وأكد بنسعيد أن "هذه التظاهرة تشكل واحدة من المبادرات التي يتكرس من خلالها دور الثقافة في التقريب بين مختلف الطوائف الدينية، مبرزا أن المملكة شكلت ومنذ قرون فضاء لهذا التقارب"

من جهتها أعربت رئيسة مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط، ألونا فيشر كام، عن سعادتها بتنظيم هذا العرض المسرحي الإسرائيلي لأول مرة بالمغرب، متوجهة بالشكر لكل من ساهم في "تحقيق هذا الحلم هذا المساء".

وأشارت فيشر كام إلى أن الأمر يتعلق بمسرحية تمت كتابتها عام 1969، وقدمت على خشبة المسرح أكثر من 2500 مرة، مبرزة أن خصوصيتها تمكن في كون كاتبها الرئيس الإسرائيلي الأسبق، إسحاق نافون، ينحدر من أصول مغربية، وساهم قيد حياته في تطوير المؤسسات الثقافية الكبرى في إسرائيل.

وفي السياق أكدت رئيسة جمعية أصدقاء الثقافة اليهودية المغربية بالمغرب، مريم خروز، أن عرض مسرحية"بستان السفارديم" يأتي "احتفاء بالتراث اليهودي المغربية باعتبار مؤلف المسرحية ذا أصول مغربية"، مبرزة أن "الجمعية التي تضم مواطنين مغاربة يهودا ومسلمين يساهمون، إلى جانب باقي الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني في التعريف بالتراث اليهودي المغربي والحفاظ عليه"

وأبرزت المتحدثة أن هذا الحدث ينظم في لحظة رمزية دالة باعتباره يأتي بعد أيام قلائل من اختتام أشغال الدورة التاسعة للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات بفاس، ويتزامن مع أشغال الدورة ال 17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونيسكو.

وترتكز المسرحية الموسيقية على ألحان من "مختارات الصلوات اليهودية-الإسبانية" و"كتاب الرومانسيين" لإسحق ليفي، وتتحدث أحداثها عن حياة حي يهودي سفاردي بالقدس في أوائل القرن العشرين، من خلال محن عائلة كاستل، العمل الفني من إخراج تسادي تسرفاتي، ولعب أدوارها الممثلون طال موسيري وروني دلومي وهاني نحمياس،

وتصف المسرحية الروابط الأسرية والاجتماعية في هذا الحي، وذلك عبر الاستفادة من الحكمة الشعبية التي توجه الحياة اليومية للشخصيات المأخوذة من التراث الشعبي لهذا المجتمع، والمستمدة من الجذور المغربية والسفاردية للمؤلف. كما يستحضر هذا العرض المسرحي، أغاني الحب والألم والفرح، والروايات الرومانسية التي صمدت أمام تقلبات الزمن ولا تزال تغنَّى إلى اليوم، بعاطفة وحنين، في الشتات المغربي والسفاردي.

وتميز عرض هذه المسرحية الموسيقية، الذي ينظم بمبادرة من جمعية أصدقاء الثقافة اليهودية المغربية في المغرب، ورعاية من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية، وبتعاون مع مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط، بحضور على الخصوص، المستشار الملكي أندري أزولاي، وعدد من السفراء المعتمدين بالرباط، وأعضاء من فرقة المسرح الوطني الإسرائيلي والطائفة اليهودية بالمغرب.

ويعتبر مؤلف المسرحية إسحاق نافون الرئيس الخامس لإسرائيل من 19 أبريل/نيسان 1978 إلى 5 مايو/أيار 1983. وهو يهودي سفاردي مغربي، ولد في القدس يوم 19 أبريل/نيسان 1921 وتوفي يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. انتقلت عائلة والده إلى القدس في القرن السابع عشر، وجاءت عائلة والدته المغربية إلى المدينة نفسها منذ سنة 1884. وبوصفه شخصية ثرية اشتغلت بالتدريس والسياسة، وبصمت على مسار متميز في حياتها، أراد نافون أن يكون رجلَ حوارٍ بين الشعوب والثقافات.