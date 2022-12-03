اليونسكو تضم موسيقى الراي الجزائري إلى لائحة التراث العالمي غير المادي

ظهرت موسيقى الرّاي في الغرب الجزائري بداية القرن العشرين الماضي

أكدت منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) أنها ضمت، كل من موسيقى الرّاي الجزائري والهريسة التونسية والمنسف الأردني وخبز الباغيت الفرنسي، في لائحة التراث العالمي غير المادي.

وقالت المنظمة على حسابها في توتير، تم "تسجيل جديد على لائحة التراث غير المادي، الرّاي، الغناء الشعبي للجزائر"، وأضافت عبارة "مبروك"، حسب موقع فرانس 24.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف موسيقى من منطقة شمال أفريقيا ضمن التراث العالمي، وذلك تقديرا لهذا الصنف الموسيقى الذي غزا العالم في غضون سنوات قليلة فقط.

وظهرت موسيقى الرّاي في الغرب الجزائري بداية القرن العشرين الماضي، وغالبا ما تعبر أغاني "الراي" على المعاناة الاجتماعية والاقتصادية للشبان وانعدام الأفق أمامهم، وكان منتشرا خاصة في المناطق الريفية بالغرب الجزائري من قبل "الشيوخ والشيخات" يغنون نصوصًا شعرية باللهجة الجزائرية العربية، مع فرقة موسيقية بآلات تقليدية.

وتم بعد ذلك إدخال آلات عصرية على هذه الموسيقى الجزائرية التقليدية في منتصف الثمانينات، بعد أن عرفت انتشارا واسعا بفضل بروز "الشباب" وشهدت مدينة وهران احتضان أول مهرجان لهذه الموسيقى في 1985.