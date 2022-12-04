إسرائيل/البرامج التعليمية المعرضة لخطر الإلغاء: الجندر ، الجنسانية والتسامح

عدد هذه البرامج المعرض للالغاء يقدر بنحو 800 برنامج وسيضاف نفس العدد بموضوع اليهودية والتراث والهوية اليهودية

بعد الكشف عن الاتفاقية بين الليكود وحزب نوعام، والذي بموجبه سيحصل رئيس الحزب على المسؤولية على وحدة البرامج الخارجية في وزارة التربية والتعليم ودفع الشراكات، كشفت القناة "13" مساء اليوم عن البرامج التعليمية المعرضة لخطر الإلغاء.

من بين هذه البرامج المعرضة للإلغاء يوجد 600 برنامج بموضوع التسامح (من بين 11400 برنامج)ـ، 141 برنامجا عن الجندر (من بين 400)، 32 برنامجا بموضوع الجنسانية (من بين 130)،إجمالي البرامج المعرضة للإلغاء بلغ 800 برنامج، تم اختيارها بعملية فرز من حوالي الفي برنامج.

في المقابل، في مواضيع اليهودية، التراث والهوية اليهودية تم إدخال 830 برنامجا من حوالي ألفين، هذا التوازن، في عملية الفرز الصارمة، يمكن أن يتغير. مؤتمر المعارضة الذي بادرت اليه وزيرة التعليم المنتهية ولايتها يفعات شاشا بيطون سيقام في الكنيست الثلاثاء بحضور رئيس الحكومة المنتهية ولايته يائير لابيد ووزير الأمن المنتهية ولايته بيني غانتس.

ويشار الى أن رئيس حزب نوعام آفي ماعوز سيكون مسؤولا عن وحدة البرامج الخارجية ودفع التعاون في وزارة التعليم- الأمر الذي سيمنحه السيطرة على المنظمات والبرامج التي ستدخل الى المدارس، وذلك بموجب اتفاق مع الليكود، وأمس أعلن أكثر من 50 رئيس سلطة محلية في إسرائيل عن أنهم "سيدافعون عن جهاز التعليم والحفاظ على التسامح والمساواة".