خاص /حكاية طالب سوداني لاجئ يدرس في الجامعة العبرية في القدس

فؤاد طالب سوداني لاجئ في إسرائيل واجه الصعوبات ووجد طريقه من خلال التعليم الأكاديمي

عدسة i24NEWS رافقت طالب الاقتصاد "فؤاد عثمان" داخل حرم الجامعة العبرية في مدينة القدس،وهو لاجئ سوداني هرب من بلاده ليجد نفسه طالب لجوء وعلم معاً في الدولة العبرية.

فؤاد واحد من بين أربعة آلاف لاجئ سوداني يعيش في إسرائيل، منذ عشرات السنوات ولكل منهم قصة قد لا تشبه الآخر. ويقدر عدد الذين يدرسون منهم في الجامعات الإسرائيلية بالعشرات.

سألنا فؤاد خلال المقابلة عن أسباب ودوافع اتخاذه قرار الالتحاق بالتعليم الأكاديمي في بلد لازال يطلق عليه صفة المتسلل، فكانت اجابته كالتالي:

فؤاد :"اختياري للتعليم نابع من كوني أحب التعليم الأكاديمي عموما منذ الصغر ويوم خروجي من السودان عاهدت والدتي بأن لا اتوقف عن التحصيل العلمي. لكونها تشجعني وتحثني على المضي قدماً في سبيل احراز نتائج ممتازة، والجامعة العبرية هي واحدة من أهم الجامعات في العالم. ببساطة التعليم كان هدفاً سامياً اسعى اليه بكل ما اوتيت من فرصة".

س : ماذا يعني لك كونك طالبا في الجامعة العبرية، وماهي اهم الصعوبات التي واجهتك خلال مشوارك لا سيما وأنك تتعلم بلغة جديدة لم تكن تتقنها من قبل؟

فؤاد :"بالطبع واجهتني صعوبات كثيرة وبأشكال متعددة ، أهمها يما يتعلق باللغة العبرية التي لم أكن اتقنها لكنني انتظمت في أحد الدورات في الجامعة المفتوحة وطورت من امكاناتي اللغوية، أيضا واجهت صعوبات من خلال نظرة الطلاب الى باعتباري طالبا مختلفا عنهم من حيث اللغة وكذلك التساؤلات التي تبدوا على وجوحهم نظرا لخلفيتي. لكنني ايضاً وجدت مساعدة وتشجيع كبير من الأساتذة في الجامعة الى جانب الطلاب في مرحلة ما بعد التأقلم".

abdlkarim Altinawi/i24NEWS الصحافي عبد الكريم الطيناوي (يسار)خلال المقابلة التي أجراها مع فؤاد عثمان (يسار)

الى جانب التعليم يعمل فؤاد عثمان ساعات طويلة في احدى المحال التجارية في مدينة القدس. رغم المعاناة وظروف الحياة الصعبة وسياسات تفرضها الدولة تجاه طالبي اللجوء القادمون من افريقيا، إلا أنه يواصل مسيرته الأكاديمية، وتعليقا على هذه الظروف التي يواجهه يقول:

فؤاد :"الدولة تفرض علينا سياسات قاسية جداً ولا يسمح لنا بالعمل الا في الاعمال الهامشية مثل البناء والنظافة والمطاعم، وانا اعمل مسؤولا في مطعم "بيرغر روم" اعمل لساعات طويلة لأجل تمويل مصروفاتي في الدراسة رغم ان الجامعة تقدم لي بعض التسهيلات بالخصوص أي ان إدارة الجامعة اعفتني من دفع جزء من رسوم الدراسة مع ذلك انا بحاجة الى العمل لأجل تأمين الجزء المتبقي من الرسوم فضلاً عن السكن ومصروفي اليومي. واسمح لي عبرك أقدم الشكر لإدارة الجامعة وأساتذتي الأفاضل وكذلك لزملائي الطلبة على مساعدتهم ودعمهم".

قاعات المحاضرات ليست جديدة على فؤاد. فقد كان طالباً بجامعة النيلين في السودان قبل ان يفصل بسبب نشاطه السياسي، سألناه عن الفرق بين قاعات الجامعة العبرية الفاخرة وجامعة النيلين في السودان فأجابنا قائلا:"

فؤاد:"في المجمل قاعات الدراسة ليست جديدة علي، الا انني اعترف بأن الفروقات كبيرة جدا، وقاعات الجامعات الإسرائيلية متطورة مقارنة بقاعات الجامعات السودانية، لقد كنت طالباً في جامعة النيلين وليس هناك أي مقارنة بين نظام الدراسة هناك القائم على التلقين ونظام التعليم في إسرائيل الذي يرتكز على البحث العلمي إضافة الى استخدام التكنولوجيا في التدريس، في بعض الأحيان الحرم الجامعي هنا يذكرني بالسودان واحن لبلادي"

قصة فؤاد لم تكن الا واحدة من عشرات القصص المشابهة تعود لسودانيين هربوا من بلادهم جراء الحروب. فوجد البعض منهم نفسه يبحث عن مستقبل أفضل في قاعات الجامعات الإسرائيلية.