احتفاء ببناة السلام العالمي: إسرائيل تشارك في الدورة 11 لمهرجان الذاكرة المشتركة بمدينة الناظور في المغرب

سيتنافس في المهرجان 35 إنتاجا سينمائيا في أصناف أربعة: سبعة أفلام روائية طويلة، 8 أفلام وثائقية و14 فيلم قصير

تحت شعار" لنعد إنارة النجوم"، واحتفاء ببناة السلام العالمي، والعيش الإنساني المشترك وبالتجارب الناجحة في الانصاف والمصالحة، وحفظ كرامة الناس، ستنظم بمدينة الناظور بالمغرب، الدورة الـ 11 للمهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة، من الفترة الممتدة من 12 ديسمبر/كانون الأول إلى 17 منه بمشاركة "إسبانيا، وكوبا، والمكسيك، وتونس، والعراق، والأرجنتين، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وغواتيمالا، وإسرائيل، وأرمينيا ومصر، وأوكرانيا وبلجيكا والمكسيك، والسلطة الفلسطينية والمغرب".

وسيتنافس في هذه الدروة 35 إنتاجًا سينمائيًا في أصنافه الأربعة: سبعة أفلام روائية طويلة، 8 أفلام وثائقية، و14 فلم قصير، بالإضافة الى ستة أفلام تلفزية باللغة الأمازيغي تدخل غمار المسابقة للمرة الأولى، وسيعرف حضور خاص للأعمال الإسبانية ولاسيما الأندلسية منها، حيث سيحضر عدد مهم من المخرجين، والفنانين والإعلاميين والأكاديميين والحقوقيين من منطقة الأندلس تكريما لهذه المنطقة وساكنتها التي تجمعها بالمغاربة عامة، وساكنة الناظور عمق العلاقات المغربية الاسبانية.

وسينطلق حفل الافتتاح مساء الاثنين 12 دسيمبر /كانون الأول الجاري بندوة محلية حول موضوع: "كيفية تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية في الناظور"، بمشاركة جماعة الناظور، و رجال الاعمال المهتمين بالاستثمار في المجال الثقافي وخلق فرص الشغل في مهن السينما، و ستنظم هذه الندوة بشراكة مع مؤسسة واه نزما المحلية.

كما سيتم خلال حفل الافتتاح، توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس المدينة و مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم ، الجهة المنظمة للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة، إذ سيضع المجلس بموجب هذه الاتفاقية قطعة أرضية واسعة رهن الشركاء لبناء قاعة سينمائية بمواصفات مهنية دولية.

وسيتم كذلك خلال الحفل الافتتاحي للدورة، تكريم وجوه سينمائية و حقوقية مغربية و عالمية، و أخرى من مغاربة العالم ، حيث سيتم تكريم السيدة فضيلة لعنان، باعتبارها ضيفة المدينة خلال المهرجان، و ذلك لمسارها الهام جدا في المجال الثقافي و مجال الاشتغال على بناء المشترك الإنساني.

كما سيتم تكريم المخرج والمنتج المغربي أحمد المعنوني، والممثل الاسباني ماريانو بينيا والممثلة المغربية ذات الأصول الريفية سميرة المصلوحي، و هي مناسبة كذلك لتقديم الأفلام المشاركة و لجن التحكيم.

و سيعقب يوم الافتتاح ندوة دولية كبرى في موضوع "المغرب، اسبانيا و أمريكا اللاتينية: الديبلوماسية الموازية في خدمة السلام العالمي" بمشاركة سياسيين، برلمانيين و مسؤولين، و حقوقيين و باحثين و سينمائيين، و لا سيما المشاركين في منافسة الأفلام الوثائقية الطويلة، من دول أمريكا اللاتينية، و خاصة البلدان الأندينية منها. و من اسبانيا، و من المغرب، و من المنتظر أن يصدر على اللقاء اعلان الناضور حول صيغ المساهمة في بناء السلم في العالم.

وستنطلق العروض السينمائية بقاعة المركب الثقافي و نادي المحامين يوم الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول و ستمتد الى يوم 17 منه، و سيتم مناقشة الأفلام المشاركة كل ليلة بفندق ميركور في أمسيات تستضيف وجوه فنية و موسيقية عالمية.

وسيتم اختتام فعاليات المهرجان، بندوة فكرية كبرى في موضوع: "السينما بين الذاكرة و التاريخ و السياسية"، سيساهم فيها مفكرون، و أكاديميون و حقوقيون و سياسيون ينتمون للدول المشاركة، وستنعقد الندوة بفندق ميركور انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا.