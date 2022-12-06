كانييه ويست يواصل تصريحاته المعادية للسامية"يجب على اليهود مسامحة هتلر"

كانييه ويست يجري مقابلة مع مقدم مؤسس لمنظمة يمينية متطرفة معادية للسامية

يواصل مغني الراب الأمريكي كانييه ويست اثارة الضجة حيث قال خلال مقابلة معه إنه "يجب على اليهود مسامحة هتلر"، وألقى باللوم على اليهود في "سوء السمعة" الظالم النازي.

أجريت المقابلة من قبل مؤسس "الفتيان الفخورين" وهي منظمة يمينية متطرفة معادية للسامة ومعترف بها في كندا أنها منظمة إرهابية، جافين مكلنس، ونشرت في موقع Censored.TV. مكلنس بدأ المقابلة مع ويست بالسؤال على رده بخصوص ما قاله لالكس جونز الأسبوع الماضي بأنه يحب اليهود وأيضا النازيين. وإنه يعتقد بأنه "لكل شخص يوجد أمر ذي قيمة أحضره، على وجه الخصوص هتلر" ورفض هتلر الاعتذار وعزز تصريحاته بالقول إن "اليهود يسيطرون على غالبية الإعلام، البنوك، العقارات والمراكز التجارية، هم يتحكومة بالرواية والتاريخ الذي يكتبه الفائزون".

شريط فيديو بطول 45 دقيقة عنوانه "لإنقاذ ييه" (الاسم الجديد لويست)، بدأه في مونولوج مع كاميرا مكلنس الذي يقول إنه سيحاول "منع ييه التحول الى معاد للسامية أو نازي". وأوضح مكلنس إن المشكلة برأسه هي مع "النخبة الليبرالية، بدون أي علاقة للعرق"، وأضاف بأن جزءا من المشكلة هي كاميلا هاريس، نائبة الرئيس الحالي ومع باراك اوباما، الرئيس الأمريكي الأسبق.

ووجه مكلنس سؤالا الى مغتي الراب واستعرض أمامه وضعا افتراضيا عن انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، وأحد يدخل الى الغرفة ويسأله :"إذن ما الذي ستفعله بشأن اليهود؟". فأجاب ويست "يجب على اليهود أن يعملوا لصالح المسيحيين. كنت سأوظف يهوديا إن عرفت أنه لا يمكن أن يكون جاسوسا ويمكنني أن أطلع على مضمون هاتفه الخليوي ومراقبة بيته ووضع كاميرا في صالونه".

وادعى ويست خلال المقابلة أنه يوجد "مؤامرة لمحامين ومدراء يهود جلبت الإباحية لأمريكا"، وإن الاباحية هي "غرف الغاز، قاتل صامت يهدف الى تحويلنا الى أغبياء"، بمرحلة ما من المقابلة انضم منكر الهولوكوست نيك فوانتس، الذي جلس الى جانب ويست وادعى الأطفال "يحبون هتلر"، وإنه يوجد أمر ما مقنع في فيديوهاته، ودعاياته ورموزه.

تأتي هذه المقابلة، بعد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها مغني الراب كانييه ويست، من بينها المقابلة التي أجراها مع المقدم الأمريكي ألكس جونز، خلالها صرح من بين الأمور الأخرى :"في الثانوية لم يعرفوا ما معنى معاداة السامية، حتى حولتها أنا إلى شعبية".