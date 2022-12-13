علماء الآثار في غزة يعثرون على مقبرة "كاملة" من العصر الروماني

اكتشف عمال البناء 31 مقبرة بالقرب من بلدة بيت لاهيا مع بدء العمل في أوائل عام 2022 في مشروع سكني بتمويل مصري

أعلنت حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة، الإثنين، أن باحثين في شمال قطاع غزة اكتشفوا عشرات المقابر التي تعود إلى العصر الروماني في موقع تم اكتشافه في وقت سابق من هذا العام أثناء أعمال البناء.

اكتشف عمال البناء 31 مقبرة بالقرب من بلدة بيت لاهيا مع بدء العمل في أوائل عام 2022 في مشروع سكني بتمويل مصري، كجزء من جهود إعادة الإعمار بعد الحرب التي استمرت 11 يومًا في أيار/ مايو 2021 بين إسرائيل والجماعات المسلحة في غزة. وقال فضل العتال، رئيس فريق التنقيب، إن المشروع توقف جزئيًا بعد الاكتشاف، وقام فريق من وزارة الآثار المحلية بزيارة الموقع لفهرسة النتائج وإجراء مزيد من البحث.

حتى الآن، تم العثور على 51 مقبرة رومانية تعود إلى القرن الأول الميلادي، "بما في ذلك 31 تم العثور عليها في البداية من قبل عمال البناء، كما قال مشيدًا باكتشاف "أول مقبرة كاملة من العصر الروماني تم العثور عليها في غزة".

AP Photo/Fatima Shbair فريق تنقيب فلسطيني يعمل في مقبرة مكتشفة حديثًا من العصر الروماني في قطاع غزة ، 11 ديسمبر ، 2022.

يقع موقع الدفن الذي يعود تاريخه إلى 2000 عام بالقرب من أنقاض ميناء الأنثيدون اليوناني، على الطريق المؤدية إلى عسقلان القديمة - الآن مدينة عسقلان الإسرائيلية على حدود غزة. وقال عتال إن فريق وزارة الآثار في غزة يركز على "التوثيق والبحث وحماية الموقع". "هدفنا هو التأكد من .. أسباب الوفاة."

علم الآثار هو موضوع سياسي للغاية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وقد تم استخدام بعض الاكتشافات لتبرير المطالبات بالحيز المكاني لكل شعب. في غزة، البحث والسياحة على المواقع الأثرية محدودان بسبب الحصار الإسرائيلي المصري المفروض منذ سيطرة حماس على القطاع في عام 2007.

في أيلول/سبتمبر، كشف باحثون في غزة عن فسيفساء بيزنطية تعود إلى القرنين الخامس والسابع، وفي نيسان/أبريل، كُشف عن تمثال حجري صغير عمره 4500 عام يصور وجه إلهة قديمة.