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المغرب: مدينة تطوان تحتضن الدورة الـ11 للمهرجان الدولي للموسيقيين المكفوفين

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يتابع المكفوفون وضعاف البصر فيلمًا باستخدام نظام الوصف الصوتي ، وهو تعليق إضافي أثناء الفيلم يصف لغة الجسد والتعبيرات والحركات في مهرجان مراكش السينمائي الدولي في 10 ديسمبر 2009.
ABDELHAK SENNA / AFPيتابع المكفوفون وضعاف البصر فيلمًا باستخدام نظام الوصف الصوتي ، وهو تعليق إضافي أثناء الفيلم يصف لغة الجسد والتعبيرات والحركات في مهرجان مراكش السينمائي الدولي في 10 ديسمبر 2009.

بهدف إبراز قدرات الموسيقيين الممكفوفين والتعريف بإبداعاتهم في الميدان الموسيقي على وجه التحديد،

تعتزم جمعية لويس برايل للمكفوفين بالمغرب، تنظيم الدورة الـ11 للمهرجان الدولي للموسيقيين المكفوفين بمدينة تطوان(شمال المغرب)، أيام 15 و16 و17 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، بهدف إبراز قدرات الموسيقيين الممكفوفين والتعريف بإبداعاتهم في الميدان الموسيقي على وجه التحديد، وخلق فرص للتلاقي وتبادل الخبرات والتجارب بين الموسيقيين المبدعين المكفوفين من المغرب وباقي بلدان العالم، إضافة الى المساهمة في إدماج الشخص الكفيف في محيطه العام.

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ويتضمن البرنامج الدورة، التي استضافة فنانين مكفوفين من مختلف دول العالم، عدة عروض فنية، الأول منها سيحييه الفنانان عبد اللطيف الغازي وعبد الله المرس (العزف على الناي الغربي وآلة القيثارة)، والثاني الثنائي الإسباني لولي أيوما ورينكون أدريان، والعرض الثالث يوسف إبراهيم الجو من موريتانيا.

وسيكون الجمهور المتتبع على موعد يوم الجمعة 16 ديسبمر/كانون الأول الجاري مع فرقة النغم الأصيل من جمهورية مصر العربية، وفرقة لويس برايل من تطوان.

وخلال اليوم الأخير من التظاهرة الموسيقية، سيستمتع الجمهور مع عرض خاص للفنان المكرم كمال الراضي، رفقة كل من الفنانة أتاناس زفيزدوف أندرييف من تركيا وكاتريين إليزابيت وريم البقالي من بلجيكا، قبل أن يختتم المهرجان بعرض رمزي للفنان المغربي محمد الرفاعي.

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