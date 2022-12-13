تل أبيب: "كل الطرق وهذا" عرض مسرحي يعكس الحياة والموت

في عالم الحياة الآخرة، يشرع إيلي وموتي في رحلة غير عادية يحاولان خلالها فهم مكان وجودهما وخاصة إلى أين يتجهان

حسب مقولة شهيرة للفيلسوف والكاتب الفرنسي جان بول: فإن "الجحيم هو الناس الآخرون"، لكن بالنسبة للمخرجة الإسرائيلية إيريت فرانك، فإن الجحيم "كل شيء آخر". يستكشف روي إلعاشي لاداني بقطعته "كل الطرق وهذا" الانتقال بين الحياة والموت وأهمية اللحظة الحالية، من إخراج إيريت فرانك ، وستعرض المسرحية فوق خشبة سيمتا في يافا وسط اسرائيل في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول.

في عالم الحياة الآخرة، يشرع إيلي وموتي في رحلة غير عادية يحاولان خلالها فهم مكان وجودهما وخاصة إلى أين يتجهان، لكن ما اكتشفوه خلال رحلتهم هو أكثر أهمية بالنسبة لهم. في هذا العالم الفاني، يرافقهم داود، الذي يعرّف نفسه بأنه "جليس الموت". تتعلم الشخصيات تدريجيًا التركيز على القيمة الفريدة للحياة وإدراك حالة الإنسان، بعيدًا عن الماديات والمعارك الغير المجدية التي يرتبط بها البشر يوميًا.

"وفي هذا السياق، قال روي إلعاشي لاداني بـ I24NEWS، إن "الحياة سيرك، والوقت مجرد لحظات، لكننا ننسى كل ذلك ، ننشغل في روتين يتكون من الغضب والمخاوف ، ولكن في الحقيقة ما هو الخطأ؟ ، للتعلم ، والنمو ، وليس التفكير في الغد ، لأننا نتوقع دائمًا المستقبل ، وفي النهاية ما الذي سيأتي بنا غدًا؟ الحاضر هو الوقت الحقيقي الوحيد ولكننا لا نعيشه بما فيه الكفاية ، دعنا نحرر نحن أنفسنا من العادات والالتزامات الاجتماعية لنعيش حقًا" .

يعتمد السينوغرافيا على إضاءة "الليد" ملونة ودقيقة تحاكي حركة قطار سريالية تنقل الشخصيات إلى وجهتها.

تعطي هذه المسرحية الفريدة من نوعها مكانة بارزة للولادة والموت والأهمية التي يوليها الإنسان لهما. صاغ لاداني السيناريو بعد وفاة أخيه المأساوية مما جعله يفكر في معنى الحياة. وأدركت المخرجة إيريت فرانك ، التي فقدت والديها ومؤخراً أختها ، أن انشغالها بالموت سمح لها بإعادة التركيز على نفسها وإعادة النظر في أولوياتها.

ومن جهتها، قالت المخرجة إيريت فرانك لـI24NEWS، ""مع هذا الإبداع الثقافي أردنا أن نقول: دعونا نتوقف عن القتال مع بعضنا البعض، على الدين، على من هو على حق، ومن يمتلك هذه الأرض، لأننا في النهاية جميعنا بشر، وهذا ليس مهمًا إذا كنت مثلي الجن ، أو يهودي أو عربي أو مسيحي أو إندونيسي أو أي شيء آخر، الشيء الذي يجب أن نتذكره هو أنه في النهاية سنموت جميعًا، والنقاشات حول أين وما هي المعتقدات لا معنى لها، إنها فقط لتهدئة الناس ،

يتم توجيه المتفرج نحو انعكاس ممتع من خلال عرض مسرحي مليء بالضحك والألوان لمدة ساعة، مما يدفعه إلى النظر إلى حياته الخاصة رأسًا على عقب ويسمح له بالتساؤل عن الأشياء الأساسية حقًا التي ستبقى معه حتى لحظات حياته الأخيرة.