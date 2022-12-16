الأوركسترا الإسرائيلية تعود لتقديم العروض في الوطن العربي

بمبادرة من عقيلة الرئيس الإسرائيلي: الامارات تدعو الأوركسترا لتقديم عرض موسيقي في أبو ظبي

تستعد الأوركسترا الإسرائيلية، لإقامة حفلة موسيقية، في فندق قصر الإمارات الراقي، في العاصمة أبو ظبي، الثلاثاء القادم.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في عددها الصادر صباح اليوم، أن هذه أول زيارة تجريها الأوركسترا، في بلد عربي منذ عقود. ويعود آخر عرض موسيقي للأوركسترا في بلد عربي، في القاهرة قبل 85 عاما. وتأسست الأوركسترا، إحدى أشهر الفرق السيمفونية في إسرائيل، عام 1936، تحت مسمى "الأوركسترا الفلسطينية" (على اسم البلاد في فترة الانتداب البريطاني)، على يد موسيقيين يهود، تم الاستغناء عن خدماتهم في أوروبا، خلال الحقبة النازية.

والحفلة الموسيقية، هي جزء من زيارة ستجريها الأوركسترا إلى الإمارات، وستستغرق أربعة أيام، بدعوة من وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزيرة الثقافة نورة الكعبي، لكن بمبادرة من ميخال هرتسوغ، عقيلة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، المقربة من الأوركسترا.

ووصفت هرتسوغ الحفلة، التي ستحضرها كضيفة شرف "بالتاريخية"، معتبرة إياها "قفزة جديدة إلى الأمام، في العلاقة الحميمة بين" إسرائيل والإمارات، "هذه المرة على المستوى الثقافي". وإلى جانب موزارت وسيمفونية موتسارت الـ 23 وسيمفونية مالر الأولى، ستعزف الأوركسترا الإسرائيلية، النشيدين الوطنيين: الإسرائيلي والإماراتي.

وأعرب عوزي شالو، عضو الفرقة الذي يتقن العربية، وسبق له أن عزف للعاهل الأردني الراحل الحسين والملكة نور، بعد توقيع اتفاقية السلام يبن الأردن وإسرائيل، أعرب عن أمله في "أن يكون هناك المزيد من هذه العروض، في دول عربية أخرى".