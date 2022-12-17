الكشف عن موعد الحفل الذي سيحيه عملاق البوب روبي ويليامز في إسرائيل

مفاوضات محمومة لمدة 3 أشهر، تنتهي بالتوقيع على عقد، سيحي بموجبه ويليامز حفلا في حزيران (يونيو) 2023 في تل أبيب، إسرائيل

من المتوقع أن يحيي مغني البوب البريطاني روبي ويليامز، حفلا موسيقيا في حديقة "ياركون" في تل أبيب وسط إسرائيل، في حزيران (يونيو) المقبل 2023.

وتأتي الخطوة، بموجب عقد تم التوقيع عليه، أنهى مفاوضات محمومة استغرقت مدة ثلاثة أشهر. وتعود آخر مرة أحيا فيها نجم البوب حفلا في إسرائيل، إلى عام 2015، أي قبل سبع سنوات. ومن المتوقع أن يحضر الحفل الثاني له في إسرائيل، عشرات الآلاف من المعجبين.

وفي ذروة عطائه، منذ وقت ليس ببعيد، أجرى المغني جولة عروض حول العالم، بما في ذلك عروضا ضخمة في أستراليا. وكان المغني البالغ من العمر (48 عامًا)، عضوًا في فرقة البوب المشهورة "تيك ذات"، واشتهر في بداية نشاط الفرقة، في أوائل التسعينيات. وفي عام 1995 ترك الفرقة، وبدأ مسيرته الفردية. في 15 تموز (يوليو) 2010، جاء على موقع "الغارديان"، أن ويليامز سيعود إلى الفرقة، وأنهم يعتزمون إصدار ألبوم جديد. ومنذ ذلك الحين، غادر الفرقة مرة أخرى.

وخلال مسيرته المهنية، حطّمت البوماته رقما قياسيا بالمبيعات في المملكة المتحدة، حيث تم بيع ما يقرب من 57 مليون نسخة منها. بالإضافة إلى ذلك، حصل ويليامز على 17 جائزة، في حفل توزيع جوائز الموسيقى البريطانية، وفي عام 2004، أُدرج في "قاعة مشاهير الموسيقى البريطانية"، بعد اختياره كـ "أفضل مطرب في التسعينيات".