العراق: انطلاق عملية ترميم مخطوطات تراثية باللغات العربية والفارسية والتركية والعبرية والكردية تعود لقرون

تحفظ الدار 47 ألف مخطوطة تمثل تنوعا ثقافيا هائلا، فضلا عن الرقع الخطية واللوحات المكتوبة بايدي كبار الخطاطين العرب و الأجانب،

بدعم من خبرات أوروبية، شرعت دار المخطوطات العراقية في مهمة ترميم مخطوطات تراثية تعود لقرون تمهيداً لحفظها، وتشمل العملية التحويل الرقمي للمجموعة الواسعة من المخطوطات لدى الدار التي تحفظ 47 ألف مخطوطة باللغات العربية والفارسية والتركية والعبرية والكردية، تمثل تنوعاً ثقافياً هائلاً، فضلا عن الرقع الخطية واللوحات المكتوبة بايدي كبار الخطاطين العرب و الأجانب، وتضرر جزء منها بفعل الرطوبة والحشرات والاستخدام البشري على مدى قرون من الزمن.

وكانت دار المخطوطات قد وقعت في تشرين الأول/أكتوبر المنصرم شراكة مع المكتبة الوطنية الفرنسية، بدعم ماليّ من التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع، "ألِف"، وسيسمح هذا التعاون بـ"تبادل المهارات" في ثلاثة مجالات: الترميم، المساعدة في التحويل الرقمي، ولكن أيضًا تحديد المجموعات وفهرستها، كما يقول زكريا حفار مدير مشروع العراق في المكتبة الوطنية الفرنسية، لوكالة فرانس برس.

في موقع ملحق بالمتحف، يتابع فريق من سبع متخصصات عراقيات من قسم الصيانة والترميم في دار المخطوطات، وهن يرتدين سترات بيضاء، جولة تدريبية تحت إشراف المرمم الإيطالي ماركو دي بيلا.

ورغم عقود من الحروب وتعرض آثار العراق للنهب، نجت مجموعة دار المخطوطات من الضرر، حتى عندما تعرض المتحف الوطني للسرقة إثر الفوضى التي اجتاحت العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003 ضد نظام صدام حسين.

من بين هذه محتويات دار المخطوطات، رقع خطية تعود إلى "القرن الأول للهجرة (السابع الميلادي) كتبت بالخط الكوفي القديم غير المنقط، قبل صناعة الورق"، وفق مدير دار المخطوطات، ويوجد "مجموعة من المخطوطات المكتوبة على ورق صنع في بغداد يعود البعض منها إلى 1000 عام أو يزيد على ذلك، ربما 1250 سنة، نحن نتحدث عن بدايات العصر العباسي".

وإضافة لأعمال التحويل الرقمي التي تحصل باستخدام أربعة ماسحات ضوئية فقط، يعرب علياوي عن أمله بأن تتمكن الكوادر من "ترميم 100 مخطوطة في العام، وهو رقم كبير جدا".