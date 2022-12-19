إسرائيل: العثور على قطع أثرية نادرة في متحف قلعة داوود في القدس مرتبطة بعيد حانوكا

من بين القطع الأثرية التي اكتشفها علماء الآثار حوالي 60 رأس سهام و 200 حجر من المقذوفات وعدد من المقاليع، وتم الاكتشاف خلال تجديدات المتحف

تم اكتشاف قطع أثرية نادرة تتعلق بتاريخ عيد حانوكا اليهودي في صندوق قديم مغطى بالغبار في متحف قلعة داوود في القدس وسيتم عرضها للجمهور لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا. تعود رؤوس الأسهم والمقاليع المحفوظة إلى فترة الحشمونائيم، منذ ما يقرب من 2200 عام.

ومن بين القطع الأثرية التي اكتشفها علماء الآثار حوالي 60 رأس سهام و 200 حجر من المقذوفات وعدد من المقاليع، وتم الاكتشاف خلال تجديدات المتحف، الذي خضع لعملية تجميل ضخمة بقيمة 40 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المنصرمة.

وقال عالم الآثار في القلعة ريوت كوزاك:"خلال أعمال التنقيب في عامي 1982 و 1983، اكتشف علماء الآثار العديد من القطع الأثرية المتعلقة بالحصار الذي كان يجري هنا في القدس عندما كان الحاكم الحشموني جون هيركانوس هناك وحاصر الحاكم الهلنستي أنطيوخوس السابع المدينة" وتابع "وجدنا كمية كبيرة من هذه الأسلحة هنا، إنها ليست شيئًا تجده في كل مكان، مما يعني أن معركة مهمة جدًا وقعت هنا في القرن الثاني قبل الميلاد."

ومن جهتها قالت، مديرة المتحف ورئيسة أمينة المتحف إيلات ليبر: "أثناء قيامنا بتنظيف كل شيء، وجدنا صندوقًا صغيرًا مليئًا بالغبار خلف خزانة ضخمة" وأضافت "عندما فتحناها، وجدنا صناديق صغيرة تحتوي على بقايا رائعة من التنقيب الأثري الذي حدث هنا منذ حوالي 30 عامًا." وأشار ليبر إلى أن "علماء الآثار كانوا يبحثون عن هذه القطع الأثرية لسنوات عديدة، تم نقش العديد من رؤوس الأسهم بأحرف يونانية، في حين تم تزيين بعض الرصاصات المقاليع برموز ومسامير صاعقة، وهي رموز لآلهة الأساطير الكلاسيكية"