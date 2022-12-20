"تيك توك": اختيار الفنانة الإسرائيلية نوعا كيريل الأفضل لعام 2022

حصد الفيديو حوالي 106 مليون مشاهدة، وسرعان ما أصبحت الأغنية واحدة من أكبر أغانيها نجاحا، تتمتع المغنية البالغة من العمر 21 عامًا بإجمالي 13 مليون إعجاب

وفقا لختام نهاية العام الجاري لمنصة التواصل الاجتماعي"تيك توك"، تم اختار الفنانة الإسرائيلي نوعا كيريل رائدة لعام 2022، وأطلقت كيريل أغنيتها الناجحة "Bell" حصريًا على"تيك توك"، حيث حصد الفيديو حوالي 106 مليون مشاهدة، وسرعان ما أصبحت الأغنية واحدة من أكبر أغانيها نجاحا، تتمتع المغنية البالغة من العمر 21 عامًا بإجمالي 13 مليون إعجاب عبر جميع مقاطع الفيديو الخاصة بها ومئات الآلاف من المتابعين.

وسرعان ما أصبح "تيك توك" أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم، وفي عام 2022 ، رسخت الفنانة كيريل مكانتها كنجمة ثقافية في إسرائيل، بالإضافة إلى ذلك، شهد عام 2022 أول إنتاج لبرنامج إسرائيلي تم بثه على كل من منصة التواصل الاجتماعي والتلفزيون - باراماونت الإسرائيلي "توك توك". يعرض العرض أفيا فارحي وهي تزور منازل الفنانين الإسرائيليين، بما في ذلك كيريل.

ومن جهته قال رئيس قسم الألعاب العالمية في "تيك توك"اساف ساجي "في العام الماضي ، رأينا قدرة "تيك توك" على تغيير الواقع في جميع القطاعات الثقافية، وتم إنشاء اتصال مباشر بين النجوم وجماهيرهم، وتم تطوير طرق جديدة ومبتكرة لا حصر لها للعلامات التجارية لسرد قصتها."

زاد الإعلان على المنصة أيضًا حيث بدأ الناس في التعرف على تأثير "تيك توك" المحتمل والمتزايد، وجد استطلاع حديث أن 62 بالمئة من المعلنين يعتزمون زيادة ميزانياتهم الإعلانية على المنصة.

وصرح مدير عمليات المحتوى في "تيك توك" في إسرائيل، أفياد روزنباوم، فيما يتعلق بالإعلان: "لقد احتلنا عددًا من القمم الثقافية هذا العام".وأشار روزنباوم إلى النطاق - من التعاون مع الدوري الإنجليزي الممتاز في الرياضة إلى المشاركة في موكب الكبرياء السنوي في تل أبيب بشاحنة، والذي يضم عروض دانا الدولية وسامانثا فوكس."تيك توك يشكل الثقافة الإسرائيلية في جميع مجالات حياتنا."

وكانت المغنية الإسرائيلية، نوعا كيريل،قد استلمت خلال شهر نوفمبر/تشرين الأول المنصرم، جائزة "إم تي في أوروبا" لأفضل فنان محلي للمرة الخامسة، بعد فوزها على كا من آنا زاك، وجوناثان ميرغي، وشاهار سول.

وتم إختيار نوعا كيريل، التي حازت سابقا على نفس الجائزة في الأعوام 2017 و 2018 و 2020 و 2021، لتمثيل إسرائيل في حفل توزيع الجوائز 29 الذي يقام هذا الأحد في ألمانيا، حيث وصلت إلى السجادة الحمراء وهي ترتدي سروالًا يحمل صورة كاني ويست، الذي تعرض لانتقادات شديدة مؤخرًا لمواقفه المعادية للسامية والعديد من سلاسله مع نجوم داود، مما يُظهر بوضوح يهوديتها.