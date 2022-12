الممثل الفرنسي عمر سي : قصة فيلم "Tirailleurs" تعبر عن هويتي بالكامل

قدم الممثل الفرنسي من أصل سنغالي عمر سي، أمس الثلاثاء، في داكار فيلم "Tirailleurs" للمخرج ماتيو فاديبيد، تكريما لمئات الآلاف من الأفارقة الذين قاتلوا من أجل فرنسا خلال الحربين العالميتين.

وقال النجم الفرنسي في مؤتمر صحفي إن "هذه القصة تربط البلدين، السنغال وفرنسا. إنها قصتي بالكامل. إنها أيضًا تعبر عن هويتي بالكامل".

ويحكي الفيلم، الذي سيصدر في 4 يناير/ كانون الثاني في فرنسا، و 6 يناير/ كانون الثاني في السنغال، قصة الشاب تييرنو، الذي قام الجيش الفرنسي بتجنيده قسرًا في قرية سنغالية صغيرة في عام 1917 ، ووالده الذي استعان بمراقبته طوعا في هذه القفزة إلى المجهول سقط اكتشاف فرنسا في جحيم الحرب العظمى. أنشأها نابليون الثالث في عام 1857 في السنغال ، ومن هنا جاء اسمها ، ثم توسعت فيلق المشاة من المناوشات في تجنيدها لرجال من مناطق أخرى من غرب ووسط أفريقيا التي احتلتها فرنسا في نهاية القرن 19.