الممثل الفرنسي عمر سي : قصة فيلم "Tirailleurs" تعبر عن هويتي بالكامل

عمر سي : "هذه القصة تربط البلدين، السنغال وفرنسا. إنها قصتي بالكامل. إنها أيضًا تعبر عن هويتي بالكامل".

قدم الممثل الفرنسي من أصل سنغالي عمر سي، أمس الثلاثاء، في داكار فيلم "Tirailleurs" للمخرج ماتيو فاديبيد، تكريما لمئات الآلاف من الأفارقة الذين قاتلوا من أجل فرنسا خلال الحربين العالميتين.

وقال النجم الفرنسي في مؤتمر صحفي إن "هذه القصة تربط البلدين، السنغال وفرنسا. إنها قصتي بالكامل. إنها أيضًا تعبر عن هويتي بالكامل".

ويحكي الفيلم، الذي سيصدر في 4 يناير/ كانون الثاني في فرنسا، و 6 يناير/ كانون الثاني في السنغال، قصة الشاب تييرنو، الذي قام الجيش الفرنسي بتجنيده قسرًا في قرية سنغالية صغيرة في عام 1917 ، ووالده الذي استعان بمراقبته طوعا في هذه القفزة إلى المجهول سقط اكتشاف فرنسا في جحيم الحرب العظمى. أنشأها نابليون الثالث في عام 1857 في السنغال ، ومن هنا جاء اسمها ، ثم توسعت فيلق المشاة من المناوشات في تجنيدها لرجال من مناطق أخرى من غرب ووسط أفريقيا التي احتلتها فرنسا في نهاية القرن 19.

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كان عدد المناوئين أكثر من 200 ألف للقتال خلال الحرب العالمية الأولى ، و 150.000 في الثانية، و 60.000 في الهند. هذه واحدة من المرات الأولى التي يتم فيها عرض قصتهم على الشاشة.

وأضاف عمر سي: "اليوم ، يحتاج جيلنا إلى هذه القصة من أجل بنائنا، وأخذ التاريخ، ومعرفة كيف نبني أنفسنا فيما يتعلق بهذين البلدين".

و يأسف المتنازعون السنغاليون وورثتهم على عدم الاعتراف بهم ، لا سيما بسبب انخفاض معاشاتهم التقاعدية مقارنة بأشقائهم الفرنسيين في السلاح ، أو التأشيرات التي يصعب الحصول عليها لأحفادهم.