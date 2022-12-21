مدينة خيبر في السعودية تخطط لاستعادة بريقها التاريخي

يأتي المشروع في إطار حملة تقوم بها المملكة التي بدأت في 2019 بإصدار تأشيرات سياحية، لجذب 30 مليون سائح من الخارج سنويًا بحلول عام 2030

ترتبط مدينة خيبر السعودية بالأذهان بالغزوة التي جرت بين جيوش المسلمين أيام النبي محمد وقبائل يهودية، ولكنها تسعى اليوم إلى إعادة تقديم نفسِها كموقِع سياحي. ويأتي المشروع في إطار حملة تقوم بها المملكة التي بدأت في 2019 بإصدار تأشيرات سياحية، لجذب 30 مليون سائح من الخارج سنويًا بحلول عام 2030، في إطار رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط والانفتاح على العالم.

وتقع خيبر في واحة وسط صخور بركانية شمال المدينة المنورة. وكانت تعيش فيها قبائل يهودية. ويقدّر علماء الآثار أن خيبر مأهولة بالسكان منذ أكثر من 200 ألف عام، وشكلت ذات يوم محطة حيوية على طول ما عرف بـ"طريق البخور" القديم لتجارة القوافل الذي يربطها بالمدينة المنورة في الجنوب، ومدينة العلا الصحراوية في الشمال.

ولكن في سبعينات القرن العشرين، بدأت الحكومة بدفع السكان لمغادرة المنشآت القديمة والانتقال إلى مبان جديدة تتوفر فيها خدمات مثل الكهرباء والصرف الصحي. ويتذكر صيفي الشلالي الذي كان في العشرينات من عمره عندما غيّرت عائلته مكان سكنها، "أردنا بعض الحضارة والتنمية... فغادرنا".

ويوضح الرجل الستيني أن التحول السياحي يشكل "نقلة نوعية وأمراً كنا ننتظره منذ وقت طويل".

وكغيرها من المواقع السياحية الجاذبة في السعودية مثل مدينة العلا، يُنظر إلى خيبر على أنها موجهة بصورة خاصة للمسافرين المقتدرين.

ويعِدُ "مخيم بركان خيبر" زائريه بتجربة فريدة من نوعها مع مخيم فاخر يضم عشر غرف تحيط بها الجبال.

ايناس الشريف، مرشدة سياحية في خيبر: معروف أن خيبر لها علاقة قوية بالدين وعلاقة قوية بما تم ذكره ومتعارف عليه لدى الجميع بأن لها علاقة وطيدة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا لها علاقة قوية بالتاريخ والحضارة. جمعت كل هذه الأشياء في مكان واحد ولذلك جذبت الكثير من السياح لهذا المكان.

ودشنت السعودية أخيراً مركزا جديدا للزوار في خيبر يسلط الضوء على تاريخ المنطقة بشكل أوسع.

صيفي الشلالي، متحدر من خيبر: ليس بالنسبة لي أنا فقط بل لكل المجتمع الأمر يعتبر نقلة نوعية وأمرا كنا ننتظره منذ وقت طويل.. بحكم اهتمامي بالبحث والسياحة وخيبر، منذ أكثر من عشرين عام ونحن ننتظر مثل هذه اللحظة.. هذه نقلة نوعية. يفترض أن نسلط الضوء على خيبر كمنطقة تاريخية تعود جذورها إلى فترات ما قبل التاريخ بما في ذلك الفترة التي كان فيها اليهود.