المغرب: الفيلم"أزرق القفطان" ضمن القائمة المختصرة لجوائز الأوسكار لعام 2023

تم اختياره في أكبر المهرجانات وبيعه في عدة بلدان، كما فاز بـ 21 جائزة حتى الآن، بما في ذلك جائزة "لجنة التحكيم" في الدورة ال19 للمهرجان مراكش

كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، اليوم الخميس، عن اختيار الفيلم المغربي "أزرق القفطان" لمخرجته مريم التوزاني، ضمن القائمة المختصرة لجوائز الأوسكار لعام 2023 في صنف الفيلم الروائي الطويل الدولي، في هذه المسابقة الدولية المرموقة، المقرر إجراؤها في 12 مارس/آذار 2023 في هوليوود.

ويعتبر "أزرق القفطان" العمل السينمائي الإفريقي والعربي الوحيد، الذي تم إدراجه في القائمة المختصرة لجائزة الأوسكار، حيث أعربت مريم التوزاني أنها"سعيدة للغاية بهذا الخبر، ويشرفها تمثيل المغرب".

وكان قد فيلم"أزرق القفطان"قد فاز بجائزة النقاد الدولية في الانتقاء الرسمي بمهرجان "كان"، وبصم على مسار حافل. فقد تم اختياره في أكبر المهرجانات وبيعه في عدة بلدان، كما فاز بـ 21 جائزة حتى الآن، بما في ذلك جائزة "لجنة التحكيم" في الدورة ال19 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وكان قد تم اختيار فيلم "أزرق القفطان"من قبل لجنة مكونة من مهنيي السينما المغربية لتمثيل المملكة في جوائز الأوسكار، في سبتمبر/ايلول المنصرم.

وفي السياق أشار منتج الفيلم نبيل عيوش إلى أن هذا الاختيار هو "خطوة إضافية خطتها السينما المغربية على صعيد الاعتراف الدولي"، شاكرا "كل من آمن بالفيلم، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمركز السينمائي المغربي وأعضاء لجنة الأوسكار الذين اختاروا الفيلم لتمثيل بلدنا".