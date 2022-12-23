مكتبة دير في النمسا تحوّلت نجمة الشبكات الاجتماعية

بفضل امكانيات لرهبان بارعون في الترويج، تحولت مكتبة آدمونت آبي إلى مفضلة على الشبان في مواقع التواصل الاجتماعي

لا تظهر الأديرة القديمة في أعمق مقاطعات النمسا عادةً، على القوائم المفضلة لجيل TikTok. ولا حتى المكتبات أيضا.

لكن مكتبة آدمونت آبي في بلدة ستيريا الصغيرة - التي تدعي أنها أكبر مكتبة رهبانية في العالم - هي أيضًا أكثر المكتبات شيوعا على إنستغرام، مع تصميمات داخلية باروكية تخطف الأنفاس لدرجة أنها تبدو وكأنها قد تم تعديلها باستخدام برنامج فوتوشوب.

حتى حث نادي الكتاب "أوبرا وينفري" الشهيرن أعضاءه البالغ عددهم مليوني شخص العام الماضي: "زوروا حقبة الباروكية في النمسا عبر زيارة مكتبة آدمونت آبي". وذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن جمال المكتبة "يمكن أن يجعل الرسام ميكيلانجيلو، يرقص على جداريته، التي رسمها على سقف كنيسة سيستين"، أكبر كنيسة في بالقصر الباباوي في الفاتيكان.

- رهبان بارعون في وسائل الإعلام -

ينشط اثنان من رهبانه البالغ عددهم 23 في الترويج عبر الإنترنت للدير، كما أنهم مرتاحون لمفاهيم مثل "المحتوى" كما هو الحال مع أرقى نقاط اللاهوت، وحتى تقديم "النصائح الروحية عبر الإنترنت". تتوفر أيضًا جولة افتراضية في المكتبة.

وصرح مدير الاتصالات ماريو براندميلر "لقد نجحنا مع رهبان منزلنا في نقل محتوى يأسر الناس ويثير اهتمامهم". ارتفع وصول الدير على Facebook إلى 25 مليون شخص شهريًا - 2500 ضعف جمهوره في عام 2018.

من كونها جوهرة محلية تقع وسط جبال النمسا الوسطى، فقد أصبحت "مزارا جماهيريًا" عالميًا، كما قال براندميلر ، حيث ظهرت صور ومقاطع فيديو لمكتبة القرن الثامن عشر على منصات السفر والثقافة في عشرات البلدان.

حتى أن العمل الترويجي للدير أكسبه جائزة الحكومة النمساوية "لإنجازاته الخاصة في مجال العلاقات العامة والتواصل المؤسسي".