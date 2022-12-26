باحث إسرائيلي لـi24NEWS: إدخال الإسلام الى نظام التعليم التركي فترة الجنرالات ساهم بتسهيل صعود أردوغان

الباحث الإسرائيلي الى أن اردوغان كان له دور بتوقف الاتراك عن اعتباره اتاتورك شخصية ذات قدسية

قال الخبير في الشؤون التركية د.حاي ايتان كوهين يانورجاك في مقابلة خاصة مع i24NEWS إن الإسلام دخل الى المناهج التركية خلال فترة حكم الجنرالات في تركيا منذ عام 1980 وحتى 2002، حيث استخدموا الإسلام كعنصر يجمع النسيج الوطني، وهذا الأمر سهل صعود اردوغان الى الحكم،ولفت الباحث الى أن اردوغان تعايش مع شخصية اتاتورك وفهم انه لن يستطيع محوها، وله من جانب آخر دور بأن بتوقف الاتراك عن تقديس شخصية اتاتورك وذلك بفضل الإصلاحات التي ادخلها الى منهاج التاريخ التركي.

جاءت تصريحات الباحث الاسرائيلي خلال مقابلة خاصة حول كتابه الذي صدر حديثا حول جهاز التعليم التركي بعنوان "المنهاج التركي بين العلمانية والأسلمة"، والذي تطرق الى خمسة مراحل هامة وجوهرية مر فيها المنهاج التركي منذ فترة أتاتورك وحتى يومنا هذا.

وفي حديثه عن دخول الدين الإسلامي الى مناهج التعليم قال :"تم إدخال الإسلام الى المناهج التركية بشكل تدريجي، في الفترة أحادية الأحزاب كان الإسلام عنصرا ضعيفا وتركز الأمر في حينه على القومية التركية، لكن منذ عام 1950 من فترة عدنان مندليس وحتى يومنا هذا بتنا نشهد مضامين إسلامية داخل الكتب التعليمية التركية، الذروة كانت ما بين الأعوام 1980 حتى 2002، حين بدأ الجنرالات آنذاك باستخدام الإسلام كعنصر يجمع بين النسيج الوطني ويضع حدا للاستقطاب في المجتمع التركي بين اليمين واليسار ، حقنوا العلمانية التركية بمضامين إسلامية، باعتبار أن العلمانية والاسلام يمكنهما أن يلتقيان ويعيشان جنبا إلى جنب".

وشدد الباحث الإسرائيلي على أن مرحلة إردوغان الحالية جاءت بفضل مرحلة الجنرالات التي مزجت بين القومية التركية والاسلام وقال إن:"كان لعملية أسلمة النظام التعليم التركي فترة الجنرالات دور مركزي بتسهيل صعود اردوغان الى الحكم وتقبل افكاره الاسلامية"

واضاف :"رؤية الإسلام كعنصر مشروع ساهم بصعود إردوغان الى الحكم حيث بات الإسلام عنصرا مقبولا في الحيز العام، وإردوغان من جانبه بدأ يدخل الى المناهج التعليمية مضامين جديدة، بالاضافة الى الدروس الدينية العادية التي ادخلت فترة الجنرالات، أدخل اردوغان دروسا تتحدث عن سيرة النبي محمد وعن الفترة العثمانية، ويشير الكتاب الى أن المضامين الإسلامية في تركيا تتعزز باستمرار".

وحول علاقة اردوغان مع ارث اتاتورك وتأثيره عليه أشار الى أن الرئيس التركي تعايش مع شخصية اتاتورك الذي حرر الوطن، لكنه لا يتحمل اتاتورك الذي أدخل الاصلاحات العلمانية ويوضح:" :"لا أعتقد أن إرث اتاتورك يتآكل، فأردوغان فهم جيدا أنه لن يستطيع محو اتاتورك، لكن من وجهة نظر ارودغان هناك شخصيتان لأتاتورك ، الأول هو الذي قاتل من أجل الوطن وحرره من الغزاة والمحتلين المسيحيين اليونان والفرنسيين والبريطانيين من عام 1919 حتى 1922، وهو معجب به، لكنه لا يتحمل أتاتورك الثاني الذي قام بالإصلاحات العلمانية بعد عام 1923 وحول تركيا من دولة دينية الى دولة علمانية".

وأضاف :"اردوغان قام بعمليات اصلاح في مناهج التاريخ، وهذا امر مبارك لأن التاريخ التركي في الكتب التعليمية كان ينتهي عند العام 1938 مع وفاة اتاتورك، وهذا أمر غير صحيح، اردوغان أخذ دروس التاريخ من عام 1938 ووصل بها حتى ايامنا هذه ، لكن حين توسعت الفترات التاريخية، تقلصت فترة أتاتورك ، حيث انه لم يضف ساعات تعليمية وقام بتقليص الفترة السابقة".

الباحث الاسرائيلي ذي الاصول التركية والذي ترعرع حتى جيل 22 في تركيا يروي كيف كان الأتراك يقدسون شخصية اتاتورك وتأثير اردوغان على تراجع هذا التقديس :"من وجهة نظرنا كان أتاتورك نصف اله ، او تقريبا نبي، اردوغان قام بإنزال اتاتورك من الألوهية ، مصطفى اتاتورك في ايامنا هذه لم يعد اله وشخصية مقدسة ، ولربما النجاح الأكبر في هذا لأردوغان، واعتقد شخصيا أن هذه عملية تطبيع، فأتاتورك شبه الأله لم يكن أمر صحي بنظري من ناحية طريقة التفكير"

وأكد الباحث الاسرائيلي انه يوجد توازن بين الدين والعلمانية اليوم في تركيا وقال :" الانقلاب العسكري عام 1980 اراد استخدام الدين في إدارة المجتمع وتوحيدة، واضافوا بالدستور بندا بأنه يجب تعليم الدين في كافة المدارس في تركيا، التعليم الديني كان حصة الزامية لكل مسلم، وكان بإمكان الطلاب اليهود والمسيحيين الخروج من الفصل بدرس الدين ، تعلمنا في دروس الدين انه يجب ان أكون انسانا افضل وأن اعرف الصلوات المهمة بالاسلام، اردوغان اضاف مضامين جديدة، مثل سيرة النبي والقرآن، الأهل شعروا انهم غير ملزمين بإرسال أبنائهم للمساجد للتعمق اكثر بالدين، اذن يوجد اليوم توازن بين العلمانية والدين، لكن في الماضي كان هناك تفوق للعلمانية".