جيورجينا رودريغيز تهدي شريكها كريستيانو رونالدو "هدية فخمة" في عيد الميلاد

قام كريستيانو رونالدو بنشر "ستوري" عبر حسابه في إنستغرام، يعرب فيها عن شكره لشريكته جيورجينا، إلى جانب صورة تظهر سيارة فاخرة يلفها شريط الهدية

تلقى النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، هدية فخمة، خلال احتفالات عيد الميلاد الأخيرة، من شريكته، جيورجينا رودريغيز، بعدما فاجئته في يوم استثنائي، في الوقت الذي يمر فيها بفترة توصف بـ"العصيبة".

وقام كريستيانو رونالدو بنشر "ستوري" عبر حسابه في إنستغرام، يعرب فيها عن شكره لشريكته جيورجينا، إلى جانب صورة تظهر سيارة فاخرة يلفها شريط الهدية، وهي من نوع "رولز رويس".

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "سعر السيارة الفارهة يزيد عن ربع مليون جنيه إسترليني، أي أكثر من 300 ألف دولار"، ويوصف الموديل الذي أهدته جيورجينا لشريكها رونالدو، بـ"الشبح"، وبدا النجم البرتغالي سعيدا وهو يرى العربة الفاخرة إلى جانب شخص بهيئة "سانتا كلوز".

ومن جهتها، نشرت جيورجينا مقطع فيديو على إنستغرام، تستعرض فيه مائدة العشاء الفخمة التي أعدت بعناية فائقة لأجل الاحتفال بعيد الميلاد، وأظهر الفيديو رونالدو وهو يخرج مع أبنائه في فيلا فسيحة من أجل الاطلاع على الهدية التي حظيت بتفاعل واسع على المنصات.

وتأتي بادرة جيورجينا رودريغيز، تجاه النجم البرتغالي، بعدما قضى واحدا من أسوأ أعوامه في الكرة، إذ ينهي سنة 2022 وهو لا يلعب ضمن أي ناد، بسبب مغادرته لمانشستر يونايتد.

وفي الآونة الأخيرة، خاض رونالدو آخر مشاركة له في المونديال، دون نجاح منتخب بلاده في التأهل إلى نصف النهائي، بسبب الهزيمة أمام منتخب المغرب بهدف دون مقابل، فخرج اللاعب وهو يبكي بحرقة.