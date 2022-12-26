"نتفليكس"تقدم في إسرائيل ثاني أغلى حزمة في العالم بأقل محتوى

وتُظهر البيانات أن الدول الرائدة من حيث كمية المحتوى هي: سلوفاكيا وبلغاريا وليتوانيا وإستونيا والدول ذات الأسعار الأقل للحزمة الأساسية باكستان والهند

وفقًا للبيانات الصادرة، اليوم الاثنين، حول المحتوى الذي تقدمه شركة "نتفليكس"العملاقة في إسرائيل، فإن الحزمة القياسية المعروضة في البلاد هي ثاني أغلى في العالم مع أقل عدد من العروض للمشاهدة، وتشمل على وجه الخصوص 5000 فيلم ومسلسل مقابل ما يقرب من 33 شاقل شهريا (حوالي8 يورو).

وتُظهر البيانات أيضًا أن الدول الرائدة من حيث كمية المحتوى هي: سلوفاكيا وبلغاريا وليتوانيا وإستونيا والدول ذات الأسعار الأقل للحزمة الأساسية هي باكستان والهند وتركيا والأرجنتين.

وكان العديد من الإسرائيليين، قد ألغوا اشتراكهم في "نتفليكس"، خلال الشهر المنصرم، بعد أن أطلقت المنصة فيلم "فرحة"، وهو فيلم الفيلم الذي "يتحدث عن عائلة فلسطينية عام 1948 تعرضت لممارسات الهاغانا والجيش الإسرائيلي أنذاك" ويركز الفيلم المثير للجدل من تأليف وإحراج الأردنية دورين ج. سلام، على "مشهد صادم مدته 15 دقيقة، "يذبح خلاله جنود الجيش الإسرائيلي لاجئًا فلسطينيًا. بما في ذلك رضيع يبلغ من العمر سنة واحدة".

وكان مسرح السرايا في يافا قد قرر عرض فيلم "فرحة" في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، حيث جرت في الوقت ذاته وقفة احتجاجية مزدوجة الوجوه والمطالب، ووصل الكثير من المتضامنين العرب واليهود للوقوف إلى جانب صناع الفيلم والدفاع عن حرية التعبير وحرية الثقافة وحرية الفن، على ما أفادت مراسلة i24news أريج حكروش.

وأشار المتضامنون مع المسرح إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التهديد بقطع التمويل عن هذا المسرح أو ذاك بدعوى المس برموز الدولة، حدث ذلك مع مسرح الخشبة ومسرح الميدان في مدينة حيفا والآن مع مسرح السرايا".

ووصلت إلى المكان أيضا جماعات يهودية يمينية جاءت للتظاهر ضد عرض الفيلم على وقع تصريحات وزير المالية افيغدور ليبرمان ووزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي حيلي تروبر وكلاهما دعا إلى قطع التمويل عن مسرح السرايا عقابا له على عرض فيلم يشوه صورة الجيش الإسرائيلي.

يشار إلى أن شركة "نيتفليكس" أعلنت عن قرارها عرض الفيلم، فيما أعلن عدد كبير من الإسرائيليين إلغاء حساباتهم في "نيتفليكس" احتجاجا على عرض الفيلم المثير لسخط الإسرائيليين بشكل عام.