سلطة الآثار الإسرائيلية تعلن عن حفر بركة سلوام في القدس بالكامل وإتاحتها أمام الزوار

في الأشهر المقبلة، سيتمكن السائحون من الوصول إلى البركة المكتملة كجزء من طريق يتتبع خطى ملايين الحجاج الذين تطهروا قبل 2000 عام بمياه البركة

أعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية، الثلاثاء، عن قرار إنجاز أعمال الحفر والتنقيب بالكامل، عن بركة سلوام في القدس وفتحها للجمهور، للمرة الأولى.

في المرحلة الأولى، سيتمكن الزوار من مشاهدة الحفريات في الموقع القديم المذكور في التوراة. في نهاية المطاف، في الأشهر المقبلة، سيتمكن السائحون من الوصول إلى البركة المكتملة كجزء من طريق يتتبع خطى ملايين الحجاج الذين تطهروا قبل 2000 عام بمياه البركة في طريقهم صعودا إلى المعبد المقدس عبر مدينة داود.

Shalom Kveller, City of David Archives تجسيد بركة سلوام ، فترة الهيكل الثاني.

"إنه إنجاز عظيم"، قال الدكتور عميت رام، عالم الآثار الإقليمي في القدس في سلطة الآثار الإسرائيلية ، لـ i24NEWS، "نحن علماء الآثار كنا نترقب ذلك منذ فترة طويلة ونحن متحمسون للغاية".

أشار رام الذي وصف بركة سلوام على أنها "دُرّة من دُرر علم الآثار وتاريخ القدس"، إلى أن الموقع له أهمية كبيرة بالنسبة للمسيحية باعتباره المكان الذي شهد معجزة شفاء الأعمى بحسب إنجيل يوحنا. كما ورد ذكر سلوام في وقت سابق في الكتاب المقدس العبري (سفر الملوك الثاني ، 20:20) في مقطع يصف كيف أن ملك يهوذا، حزقيا، "صنع البركة والقناة وجلب الماء إلى المدينة".

تم بناء المسبح لأول مرة منذ حوالي 2700 عام في عهد حزقيا كجزء من شبكة المياه في القدس، حيث كان بمثابة خزان لنبع جيحون.

رحب رئيس بلدية القدس موشيه ليئون بذلك الإعلان وقال: "بعد سنوات عديدة من الترقب، سنحظى قريبًا بنعمة اكتشاف هذا الموقع المهم وجعله متاحًا أمام ملايين الزوار الذين يزورون القدس كل عام".

وردد رام صدى مديح رئيس البلدية لإمكانيات الموقع بعد إعلان يوم الثلاثاء: "أعتقد أنه سيكون موقعًا رائعًا وجذبًا رئيسيًا للسياحة في القدس. الأيام فقط هي التي ستخبرنا".