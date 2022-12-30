أكاديمي مغربي: دراسة العبرية في الجامعة المغربية تخدم "الحضارة العربية الإسلامية"

"اللغة العبرية ليست لغة اليهود، وليست لغة التوراة، هي فرع من فروع اللغة العربية، وندرسها لأنها جزء من تاريخ الإنسانية، وبوصفها امتدادا للغة العربية"

عبر الأكاديمي المغربي البارز أحمد شحلان حول مستقبل دراسات اللغة العبرية بالبلاد، مع تشبثه بوجود عدم استيعاب، لأن مقصد بحث أجيال في الجامعة المغربية في اللغة العبرية هو “خدمة الحضارة العربية الإسلامية، ولا شيء غير ذلك”.وتابع الأكاديمي: “اللغة العبرية ليست لغة اليهود، وليست لغة التوراة، هي فرع من فروع اللغة العربية، وابنة لها، وعندما ندرسها لا ندرسها في إطار سياسي أو رغبة شخصية أو مقصود نقصده؛ بل ندرسها لأنها جزء من تاريخ الإنسانية، وبوصفها امتدادا للغة العربية”.

وقال الأستاذ الفخري بجامعة محمد الخامس، شارحا: “هذه اللغة، في فترة من الفترات، نقلت المعارف العربية الإسلامية من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية، وكانت واسطة قامت بمهمتها، ولو وقعت في بعض الأخطاء في الترجمات، وتمنيت لو أن الأستاذ عبيزة وأمثاله صححوا تلك الأخطاء؛ لأن تلك الترجمات هي التي ظن الغرب عبرها أننا لم نفهم الفكر الإغريقي، بينما الأمر يتعلق بخلل في الترجمات العبرية للنصوص العربية”.

said affassi /i24NEWS كتاب "اليهود في ابزو، رحلة اللاعودة" للكاتب والباحث المغربي المصطفى فرحات

وتحدث شحلان عن جيله وأجيال الطلبة الذين كونهم، قائلا: “لم تكن اللغة العبرية عندنا لغة قراءة حرف أو كتاب، بل كانت مشروعا ومسؤولية لنعيد النظر في تراثنا العربي الإسلامي. عندما نخدم العبرية لا نخدم العبرية، بل عبر العبرية والآرامية والسريانية والإغريقية نخدم الحضارة العربية الإسلامية، ونحن جنود لوجهة واحدة هي حضارتنا ولا شيء آخر”.

وكان شحلان قد أعاد كتابات ابن رشد إلى اللغة العربية بعدما كانت حبيسة الحرف العبري، وتخوف من أن “اللغة العبرية، التي كانت قبل سنوات تدَرس في كليات عديدة في المغرب، بدأت تتقلص وتتقلص إلى أن انحَسَرت في كلية واحدة”.

جاءت تصريحت شحلان في ندوة استقبلتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، حول “الدرس الديني المقارن بالجامعة المغربية”