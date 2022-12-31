فنان يبدع في تحويل مشاهد ومعالم مأخوذة من الحياة اليومية في نيويورك إلى نماذج مصغّرة

لم يكن داني كورتيس في الأصل فناناً، لكنّ الجائحة غيّرت حياته ، ودفعته إلى التركيز بجدية أكبر على هوايته لتحويلها مصدر رزق، بعدما عمل في مجال التجارة والبناء

يبرع الفنان داني كورتيس، البالغ 42 عاماً، في تحويل مشاهد ومعالم مأخوذة من الحياة اليومية في نيويورك، ومطبوعة بثقافة الهيب هوب فيها، إلى نماذج مصغّرة، وقد تطوّرت هوايته هذه، بفضل نجاحه، فارتفع سعر منتجاته وباتت مطلوبة من نجوم الراب، ومحوراً لمزاد علني لدى "سوذبيز".

ومن إبداعات داني كورتيس، الحديثة، مطعم صيني متواضع ذو لافتة صفراء تالفة وجدران من الحجر البنفسجي والأحمر تنتشر كتابات على جدرانها.

وأمام المؤسسة - الحقيقية - لا يزال داني كورتيس، معتمرا قبعة فوق وجهه المستدير ومرتدياً سترة سوداء، يستذكر بابتسامة كيف أن مغني الراب في نيويورك جويل أورتيز، الذي نشأ في مكان قريب، أراد اقتناء المجسم مهما كلف الأمر. وقد عرض أورتيز شراءه لقاء "10 آلاف دولار"، على ما يستذكر كوريتس قائلاً "بعت أول قطعة لي بمبلغ 30 دولاراً وكنت سعيداً جداً".

ومن أولى القطع التي ابتدعها الفنان نموذج مصغّر طبق الأصل من ثلاجات مكعبات الثلج البيضاء التي تحمل كلمة "آيس" (ICE) وتنتصب على أرصفة الكثير من متاجر البقالة، وغالباً ما تغطيها كتابات الغرافيتي الجدارية والأوراق اللاصقة أو الملصقات الكبيرة التي حرص كورتيس على إبرازها بفرشاته.

وفي مجموعته أيضاً شاحنة الآيس كريم التي درج صغار نيويورك على التهافت إليها فور سماع موسيقاها والتي ظهرت في فيلم "دو ذي رايت ثينغ" لسبايك لي عام 1989.

وإذا كان كورتيس يستعيد في قطعه المصغّرة مشاهد راسخة في ذاكرة النيويوركيين وتثير حنينهم إلى الماضي، فهو يضيف عليها ايضاً نماذج صغيرة لأشهر مغنّي الراب المحليين من أمثال نوتوريوس بيغ أو وو تانغ كلان.

ولم يكن داني كورتيس في الأصل فناناً، لكنّ الجائحة غيّرت حياته ، ودفعته إلى التركيز بجدية أكبر على هوايته لتحويلها مصدر رزق، بعدما عمل في مجال التجارة والبناء وكذلك في مأوى للمشردين.

وما لبث أن انطلق في هذا المجال عندما نشر للمرة الأولى صوراً لنتاجه على الشبكات الاجتماعية.

فشركة "ماس أبيل" للإنتاج الفني التي يُعتبر نجم الراب ناز من وجوهها، طلبت منه نموذجاً مصغراً عن جهاز الراديو وتشغيل أشرطة الكاسيت لغلاف ألبوم لمغني الراب "دي جيه بروميير" بعنوان "هيب هوب 50: فوليوم 1".

في آذار/مارس الفائت، أُدرجت أربع من قطعه أيضاً في مزاد "الهيب هوب" في دار سوذبيز للمزادات، بينها شاحنة لبيع البوظة بيعت لقاء 2200 دولار.