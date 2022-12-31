العارضة إيمان همام الوجه الإعلاني الجديد لحملة شركة الأزياء العالمية "هوغو بوس"

ارتدت إيمان همام فستان قصير متلألئ ، مصحوبًا بسترة سوداء وأيضًا سترة وسراويل قصيرة باللونين الأسود والذهبي.

اختارت مجموعة شركة الأزياء العالمية "هوغو بوس" واحدة من أشهر عارضات الأزياء في الوقت الحالي لحملتها الأخيرة: شوهدت النجمة الهولندية إيمان همام، من أصول مغربية ومصرية على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع في مقطع وهي ترتدي أزياء الحفلات من مجموعة"هوغو بوس" الجديدة.

وارتدت إيمان همام فستان قصير متلألئ ، مصحوبًا بسترة سوداء وأيضًا سترة وسراويل قصيرة باللونين الأسود والذهبي.

وأعلنت إيمان عن التعاون مع العلامة التجارية في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث شاركت مقاطع على صفحتها على إنستغرام مع "#BeYourOwnBOSS" في التسمية التوضيحية.

وغالبًا ما تدعو مموعة هوغو بوس المشاهير، بما في ذلك الممثل الأسترالي كريس هيمسورث، ووجه Boss Bottled Parfum، ولاعب التنس الإيطالي Matteo Berrettini ، الذي يقدم ساعات العلامة التجارية.

Hugo Boss إيمان همام

وكانت إيمان همام ، البالغة من العمر 26 عامًا ، وجهًا للعديد من الحملات الدولية بما في ذلك Off White وقد قدمت وجهها مؤخرًا لفريق أياكس الهولندي لكرة القدم، للحصول على أحدث مجموعة قبل المباراة.

وفي أغسطس/آب المنصرم، ظهرت النجمة في أحدث فيديو ترويجي لشركة Tiffany & Co. لمجموعة Lock للعلامة التجارية الأمريكية الفاخرة ، جنبًا إلى جنب مع المتزلج الأمريكي Tyshawn Jones. بالإضافة إلى ذلك، قدمت إيمان همام عرضًا لبيوت الأزياء الكبرى مثل Burberry و Fendi و Prada و Marc Jacobs و Moschino و Balenciaga و Carolina Herrera.

وتم اكتشاف إيمان من قبل وكالة عارضات أزياء في أمستردام في عام 2010. في عام 2013، أرسلتها الوكالة إلى باريس مع VIVA Model Management. ثم وقعت مع DNA Model Management في نيويورك ، و VIVA Model Management في باريس ولندن وبرشلونة ، و Why Not Model Management في ميلان ، و CODE Management في أمستردام.